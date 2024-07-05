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Президент То Лам принял вновь назначенного посла Новой Зеландии во Вьетнаме

Президент государства То Лам выразил свою радость в связи с активным развитием стратегического партнерства Вьетнама и Новой Зеландии за последние годы, устроив 4 июля в Ханое прием для недавно назначенного посла Новой Зеландии во Вьетнаме Кэролайна Бересфорда.
  Президент То Лам (справа) и посол Новой Зеландии во Вьетнаме Кэролайн Бересфорд. Фото: ВИA  
Президент То Лам отметил важность 2025 года, который знаменует 50-летие установления двусторонних дипломатических отношений и 5-летие стратегического партнерства Вьетнама и Новой Зеландии и рассматривается как возможность для двух стран запланировать значимые мероприятия, включая визиты высокого уровня, чтобы укрепить сотрудничество во всех областях и продвинуть отношения на новую высоту.

Высоко оценив тесное сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, а также положительный прогресс в двусторонних экономических и торговых связях, он поблагодарил Новую Зеландию за поддержку обучения английскому языку и специализированной подготовки вьетнамских чиновников как на центральном, так и на местном уровнях.

Президент То Лам воспользовался этой возможностью, чтобы предложить правительству Новой Зеландии продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, которая учится, работает и живет в стране.
Кэролайн Бересфорд, в свою очередь, также отметила, что 2025 год - это прекрасная возможность для Новой Зеландии и Вьетнама еще больше укрепить и углубить двусторонние отношения.

Она подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с министерствами, ведомствами и секторами двух стран для укрепления координации в перспективных областях в надежде вывести двусторонние отношения на новый уровень с практическими и эффективными результатами в течение срока ее полномочий во Вьетнаме.

Посол выразила надежду, что Вьетнам, который выступает в качестве координатора отношений АСЕАН и Новой Зеландии с июля 2024 по июль 2027 года, будет способствовать укреплению связей между Новой Зеландией и регионом Юго-Восточной Азии.

Президент То Лам подчеркнул важность тесной двусторонней координации на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Он подчеркнул, что общие взгляды Вьетнама и Новой Зеландии на глобальные и региональные проблемы обеспечивают прочную основу для укрепления совместных усилий по построению мирного, стабильного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Индийского океана.

ВИА/ИЖВ

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