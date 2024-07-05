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Президент То Лам принял вновь назначенного посла Новой Зеландии во Вьетнаме
Высоко оценив тесное сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, а также положительный прогресс в двусторонних экономических и торговых связях, он поблагодарил Новую Зеландию за поддержку обучения английскому языку и специализированной подготовки вьетнамских чиновников как на центральном, так и на местном уровнях.
Президент То Лам воспользовался этой возможностью, чтобы предложить правительству Новой Зеландии продолжать создавать благоприятные условия для вьетнамской общины, которая учится, работает и живет в стране.
Кэролайн Бересфорд, в свою очередь, также отметила, что 2025 год - это прекрасная возможность для Новой Зеландии и Вьетнама еще больше укрепить и углубить двусторонние отношения.
Она подтвердила свою приверженность тесному сотрудничеству с министерствами, ведомствами и секторами двух стран для укрепления координации в перспективных областях в надежде вывести двусторонние отношения на новый уровень с практическими и эффективными результатами в течение срока ее полномочий во Вьетнаме.
Посол выразила надежду, что Вьетнам, который выступает в качестве координатора отношений АСЕАН и Новой Зеландии с июля 2024 по июль 2027 года, будет способствовать укреплению связей между Новой Зеландией и регионом Юго-Восточной Азии.
Президент То Лам подчеркнул важность тесной двусторонней координации на многосторонних форумах, таких как Организация Объединенных Наций и Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС). Он подчеркнул, что общие взгляды Вьетнама и Новой Зеландии на глобальные и региональные проблемы обеспечивают прочную основу для укрепления совместных усилий по построению мирного, стабильного и процветающего Азиатско-Тихоокеанского региона и региона Индийского океана.