Президент То Лам посетил совместное телекоммуникационное предприятие в Лаосе

Президент То Лам посетил Star Telecom (Unitel), совместное предприятие вьетнамской Viettel Global JSC и Lao Asia Telecom. Фото: ВИА



По его словам, компания также играет ведущую роль в предоставлении информационных технологий и цифровых финансовых решений для правительства и населения Лаоса, способствуя национальной цифровой трансформации и созданию электронного правительства, а также упрощая для жителей Лаоса осуществление финансовой и платежной деятельности.



По его словам, Star Telecom должна играть роль первопроходца в цифровой трансформации в Лаосе и предоставлять продукты для цифровой трансформации в законодательных органах, правительстве, министерствах и ведомствах Лаоса. Государственный лидер Вьетнама высоко оценил усилия и результаты деятельности компании Star Telecom, отметив, что ее услуги охватывают даже самые отдаленные районы Лаоса, внося значительный вклад в местное социально-экономическое развитие на протяжении последних 15 лет.По его словам, компания также играет ведущую роль в предоставлении информационных технологий и цифровых финансовых решений для правительства и населения Лаоса, способствуя национальной цифровой трансформации и созданию электронного правительства, а также упрощая для жителей Лаоса осуществление финансовой и платежной деятельности.По его словам, Star Telecom должна играть роль первопроходца в цифровой трансформации в Лаосе и предоставлять продукты для цифровой трансформации в законодательных органах, правительстве, министерствах и ведомствах Лаоса.

Лидер призвал компанию продолжать свои программы социального обеспечения в Лаосе, уважать законы принимающей страны и придерживаться здоровой конкуренции, выразив надежду, что совместное предприятие будет оставаться символом и моделью экономического сотрудничества между двумя странами.



Генеральный директор Star Telecom Чан Чунг Хунг проинформировал президента о работе компании, которая занимает 57% рынка Лаоса, ежегодно вносит в государственный бюджет Лаоса более 60 миллионов долларов США и обеспечивает работой более 27 000 работников.







