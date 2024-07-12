Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент То Лам посетил совместное телекоммуникационное предприятие в Лаосе

11 июля президент То Лам посетил Star Telecom (Unitel), совместное предприятие вьетнамской Viettel Global JSC и Lao Asia Telecom, в рамках своего продолжающегося государственного визита в Лаос.
  Президент То Лам посетил Star Telecom (Unitel), совместное предприятие вьетнамской Viettel Global JSC и Lao Asia Telecom. Фото: ВИА   
Государственный лидер Вьетнама высоко оценил усилия и результаты деятельности компании Star Telecom, отметив, что ее услуги охватывают даже самые отдаленные районы Лаоса, внося значительный вклад в местное социально-экономическое развитие на протяжении последних 15 лет.

По его словам, компания также играет ведущую роль в предоставлении информационных технологий и цифровых финансовых решений для правительства и населения Лаоса, способствуя национальной цифровой трансформации и созданию электронного правительства, а также упрощая для жителей Лаоса осуществление финансовой и платежной деятельности.

По его словам, Star Telecom должна играть роль первопроходца в цифровой трансформации в Лаосе и предоставлять продукты для цифровой трансформации в законодательных органах, правительстве, министерствах и ведомствах Лаоса.

Лидер призвал компанию продолжать свои программы социального обеспечения в Лаосе, уважать законы принимающей страны и придерживаться здоровой конкуренции, выразив надежду, что совместное предприятие будет оставаться символом и моделью экономического сотрудничества между двумя странами.

Генеральный директор Star Telecom Чан Чунг Хунг проинформировал президента о работе компании, которая занимает 57% рынка Лаоса, ежегодно вносит в государственный бюджет Лаоса более 60 миллионов долларов США и обеспечивает работой более 27 000 работников.


ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

Президент Вьетнама провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи, председателем Сената Камбоджи

В рамках государственного визита в Камбоджу во второй половине дня 12 июля президент Вьетнама То Лам провел переговоры с председателем Народной партии Камбоджи (НПК), председателем Сената Камбоджи Хун Сеном.
ПОДРОБНЕЕ

Top