Президент То Лам подчеркнул новые мотивы для сотрудничества Вьетнама и Великобритании

Президент То Лам (справа) и посол Великобритании Иэн Фрю во время встречи в Ханое 17 июля. Фото: ВИA

Президент То Лам с удовлетворением отметил эффективное, интенсивное и широкое развитие стратегического партнерства между Вьетнамом и Великобританией и подтвердил, что Вьетнам придает большое значение укреплению двусторонних отношений.Он сказал, что торгово-инвестиционное сотрудничество, ключевая сфера сотрудничества в двусторонних отношениях, достигло положительных результатов под воздействием Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Великобританией.По его словам, две страны регулярно обмениваются делегациями на всех уровнях, эффективно внедряют механизмы сотрудничества в различных областях, от политики-дипломатии до экономики и национальной обороны-безопасности, а также тесно координируют и поддерживают друг друга на многосторонних форумах и в международных организациях.Он отметил, что торгово-инвестиционное сотрудничество, являющееся ключевым направлением двусторонних отношений, достигло значительных успехов благодаря Соглашению о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом.Президент То Лам пообещал, что в качестве координатора отношений между АСЕАН и Великобританией Вьетнам будет работать над развитием сотрудничества между страной и регионом.Чтобы заложить хорошую основу сотрудничества между Вьетнамом и Великобританией в ближайшее время, президент То Лам предложил обеим сторонам увеличить обмен делегациями и контакты на всех уровнях, продвигать сотрудничество в сфере безопасности и обороны, содействовать торговому и инвестиционному сотрудничеству между предприятиями двух стран.Президент То Лам призвал Великобританию, являющуюся координатором Партнерства по справедливому энергетическому переходу (JETP) между Вьетнамом и Группой семи (G7), продолжать оказывать поддержку Вьетнаму в получении доступа к финансовым источникам, передаче технологий и развитии человеческих ресурсов для реализации цели углеродной нейтральности к 2050 году.Отметив хорошее сотрудничество между двумя странами в области образования и подготовки кадров, он выразил надежду, что они продолжат разнообразные мероприятия по сотрудничеству в области культуры, туризма и спорта, чтобы улучшить взаимопонимание и внести свой вклад в развитие дружбы и сотрудничества в целом.В свою очередь, посол Иэн Фрю подтвердил, что новое британское правительство продолжит внешнюю политику предыдущего правительства, сосредоточив внимание на Индо-Тихоокеанском регионе, уделяя приоритетное внимание развитию отношений с АСЕАН и стратегического партнерства с Вьетнамом.Посол подтвердил, что Великобритания будет продолжать сопровождать и поддерживать устойчивое развитие Вьетнама, особенно в приоритетных областях сотрудничества между двумя странами, и областях, в которых Великобритания имеет сильные стороны, такие как образование и подготовка кадров, финансы, энергетический переход.Он разделил взгляды Вьетнама на решение региональных и международных вопросов в духе уважения международного права, основных принципов Устава ООН и Конвенции ООН по морскому праву 1982 года (UNCLOS 1982).