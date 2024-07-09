НОВОСТИ
Президент То Лам и премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в конференции Центральной военной комиссии
Он настоятельно призвал комиссию сосредоточиться на руководстве выполнением нескольких ключевых задач, проявляя решительность и инициативность. Эти задачи включают в себя достижение поставленных целей и задач, создание сильных военных кадров, способных отвечать новым требованиям, и защиту суверенитета страны над границами, морями и островами, а также национального единства и территориальной целостности.
В своих основных выступлениях на конференции член Политбюро, президент То Лам и член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь, которые являются членами постоянного совета комиссии, отметили и высоко оценили значительные достижения комиссии и Министерства национальной обороны, достигнутые к настоящему времени.
В своих основных выступлениях на конференции член Политбюро, президент То Лам и член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь, которые являются членами постоянного бюро комиссии, признали и высоко оценили значительные достижения, достигнутые комиссией и Министерством национальной обороны к настоящему времени.
Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал комиссию расширить свои исследовательские возможности, прочно усвоить и точно прогнозировать ситуацию, а также консультировать партию и государство при разработке военной и оборонной политики, отвечающей требованиям защиты страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.
Он также подчеркнул важность строгой и эффективной работы в области планирования, инвестиций, финансов и оборонной экономики в соответствии с правилами, а также разработки и реализации современных проектов и инициатив в области оборонной промышленности двойного назначения.
Между тем, президент государства То Лам сказал о необходимости укрепления потенциала, создания общенародной национальной обороны в сочетании с обеспечением безопасности народа и интеграции укрепления обороны и безопасности с экономическим развитием и наоборот.
Он также подчеркнул, что комиссия и министерство должны эффективно выполнять постановление 8-го пленума ЦК партии 13-го созыва о стратегии защиты Отечества в новой ситуации, сохраняя строгую боеготовность, жестко управляя воздушным пространством, морями, границами и внутренними районами, твердо обеспечивая суверенитет, территориальную целостность и морскую экономическую деятельность.
Важно построить образцовую военно-партийную организацию, способную в новой ситуации руководить решением военных и оборонных задач, сказал президент То Лам.
Он призвал комиссию и министерство неукоснительно выполнять выводы Политбюро по международной интеграции и оборонной дипломатии до 2030 года и далее. К ним относятся расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества, участие в региональных и международных оборонных мероприятиях и форумах, а также в миротворческих миссиях ООН, развитие международного сотрудничества в ликвидации последствий войны, разминировании и обращении с токсичными химическими веществами