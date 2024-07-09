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Президент То Лам и премьер-министр Фам Минь Тьинь приняли участие в конференции Центральной военной комиссии

8 июля в Ханое Центральная военная комиссия созвала свою 10-ю конференцию, чтобы обсудить и оценить военные и оборонные задачи в первой половине 2024 года и определить ключевые задачи на вторую половину.
  На 10-й конференции Центральной военной комиссии в Ханое 8 июля. Фото: ВИA  
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг, который также является секретарем Центральной военной комиссии, не смог лично присутствовать на мероприятии по личным причинам. Он выступил с директивной речью, в которой подчеркнул несколько важных моментов в качестве ориентиров для участников во время их обсуждений. В выступлении Генерального секретаря партии, зачитанном членом Политбюро, заместителем секретаря Центральной военной комиссии, министром национальной обороны генералом Фан Ван Жаном, лидер партии отметил, что, по прогнозам, в оставшиеся месяцы года ситуация в мире и регионе будет по-прежнему развиваться быстрыми, сложными и непредсказуемыми темпами.

Он настоятельно призвал комиссию сосредоточиться на руководстве выполнением нескольких ключевых задач, проявляя решительность и инициативность. Эти задачи включают в себя достижение поставленных целей и задач, создание сильных военных кадров, способных отвечать новым требованиям, и защиту суверенитета страны над границами, морями и островами, а также национального единства и территориальной целостности.

В своих основных выступлениях на конференции член Политбюро, президент То Лам и член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь, которые являются членами постоянного совета комиссии, отметили и высоко оценили значительные достижения комиссии и Министерства национальной обороны, достигнутые к настоящему времени.

В своих основных выступлениях на конференции член Политбюро, президент То Лам и член Политбюро, премьер-министр Фам Минь Тьинь, которые являются членами постоянного бюро комиссии, признали и высоко оценили значительные достижения, достигнутые комиссией и Министерством национальной обороны к настоящему времени.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь призвал комиссию расширить свои исследовательские возможности, прочно усвоить и точно прогнозировать ситуацию, а также консультировать партию и государство при разработке военной и оборонной политики, отвечающей требованиям защиты страны как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

Он также подчеркнул важность строгой и эффективной работы в области планирования, инвестиций, финансов и оборонной экономики в соответствии с правилами, а также разработки и реализации современных проектов и инициатив в области оборонной промышленности двойного назначения.

Между тем, президент государства То Лам сказал о необходимости укрепления потенциала, создания общенародной национальной обороны в сочетании с обеспечением безопасности народа и интеграции укрепления обороны и безопасности с экономическим развитием и наоборот.

Он также подчеркнул, что комиссия и министерство должны эффективно выполнять постановление 8-го пленума ЦК партии 13-го созыва о стратегии защиты Отечества в новой ситуации, сохраняя строгую боеготовность, жестко управляя воздушным пространством, морями, границами и внутренними районами, твердо обеспечивая суверенитет, территориальную целостность и морскую экономическую деятельность.

Важно построить образцовую военно-партийную организацию, способную в новой ситуации руководить решением военных и оборонных задач, сказал президент То Лам.

Он призвал комиссию и министерство неукоснительно выполнять выводы Политбюро по международной интеграции и оборонной дипломатии до 2030 года и далее. К ним относятся расширение двустороннего и многостороннего сотрудничества, участие в региональных и международных оборонных мероприятиях и форумах, а также в миротворческих миссиях ООН, развитие международного сотрудничества в ликвидации последствий войны, разминировании и обращении с токсичными химическими веществами

ВИА/ИЖВ

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