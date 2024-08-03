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Президент То Лам избран Генеральным секретарем ЦК КПВ

3 августа в Ханое Президент То Лам избран Генеральным секретарем ЦК КПВ XIII созыва.
Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам. Фото: ВИА
ЦК КПВ XIII созыва провел Пленум, на которой был предложен кандидата на пост Генерального секретаря ЦК КПВ. Затем ЦК избрал Генерального секретаря ЦК КПВ XIII созыва. На Пленум от имени Политбюро председательствовал член Политбюро, Премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Основываясь на уставе Партии и представлении Политбюро кандидата, ЦК поддержал дух ответственности, проявил большое внимание, обсудил вопросы в демократической атмосфере и избрал товарища То Лама, члена Политбюро, Президента Вьетнама Генеральным секретарем ЦК КПВ XIII созыва, который набрал 100% голосов.

Товарищ Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступил с речью, подтвердив, что будет наследовать и продвигать революционные достижения покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и предыдущих поколений лидеров, сохранять солидарность, единство и вместе с коллективом ЦК КПВ, Политбюро и Секретариатом полон решимости руководить всей Партией, народом и армией в успешном осуществлении целей, задач, поставленных XIII съездом КПВ, успешной организации XIV съезда, содействуя тому, чтобы страна могла уверенно идти на пути развития в новый период.

Нянзан/ВИА

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