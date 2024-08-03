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Президент То Лам избран Генеральным секретарем ЦК КПВ
Основываясь на уставе Партии и представлении Политбюро кандидата, ЦК поддержал дух ответственности, проявил большое внимание, обсудил вопросы в демократической атмосфере и избрал товарища То Лама, члена Политбюро, Президента Вьетнама Генеральным секретарем ЦК КПВ XIII созыва, который набрал 100% голосов.
Товарищ Генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам выступил с речью, подтвердив, что будет наследовать и продвигать революционные достижения покойного Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга и предыдущих поколений лидеров, сохранять солидарность, единство и вместе с коллективом ЦК КПВ, Политбюро и Секретариатом полон решимости руководить всей Партией, народом и армией в успешном осуществлении целей, задач, поставленных XIII съездом КПВ, успешной организации XIV съезда, содействуя тому, чтобы страна могла уверенно идти на пути развития в новый период.