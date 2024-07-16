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Президент То Лам выразил соболезнования пострадавшим от оползня в Хажанге
Президент Вьетнама также получил информацию о том, что как только произошел оползень, многие люди, ставшие свидетелями происшествия, не боясь опасности, спасли потерпевших, три человека мужественно пожертвовали своей жизнью. Истории об этих людях в деревне Тамо, самоотверженно помогающих другим, а также о множестве добрых людей и добрых дел, происходящих в обществе каждый день и каждый час, распространяют любовь и доброту.
Президент То Лам выразил признательность аварийно-спасательным силам за оперативную организацию поисково-спасательных работ, проведение работы по преодолению последствий оползней. Он предложил властям провинции Хажанг быстро преодолеть последствия, срочно проанализировать районы, подверженные риску оползней, и активно реагировать на дождь, наводнения и стихийные бедствия, которые могут произойти, своевременно предлагать политику по чествованию смелых людей.
В тот же день президент То Лам принял решение вручить Ордена за отвагу четырем людям в Ханое, которые совершили смелые действия по спасению людей во время пожара, произошедшего 24 мая 2024 года.