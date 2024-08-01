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Президент Тимора-Лешти прибыл в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам
С момента установления двусторонних дипломатических отношений в 2002 году высокопоставленные руководители Тимора-Лешти трижды посещали Вьетнам с официальными визитами: президент Кай Рала Шанана Гусмао в августе 2005 года, президент Жозе Рамуш-Орта в 2010 году и премьер-министр Кай Рала Шанана Гусмао в сентябре 2013 года.
Эта поездка президента Хосе Рамоса-Орта станет четвертым визитом на высоком уровне. Для обеих сторон это будет возможность продолжить обсуждение мер по расширению сотрудничества и углублению двусторонних отношений, тем самым укрепляя их традиционную дружбу.