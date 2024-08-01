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Президент Тимора-Лешти прибыл в Ханой, начав государственный визит во Вьетнам

31 июля вечером президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта прибыл в Ханой, начав свой четырехдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента государства То Лама.
  Президент Тимора-Лешти Жозе Рамуш-Орта (в первом ряду слева) прибыл в Ханой 31 июля вечером, начав свой четырехдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению президента То Лама. Фото: ВИA  
В международном аэропорту Нойбай его встретил заведующий Канцелярией Ле Кхань Хай, заместитель министра иностранных дел До Хунг Вьет, посол Вьетнама в Индонезии и Тиморе-Лешти Та Ван Тхонг, заместитель председателя Народного комитета Ханоя Нгуен Мань Куйен и высокопоставленные чиновники.

С момента установления двусторонних дипломатических отношений в 2002 году высокопоставленные руководители Тимора-Лешти трижды посещали Вьетнам с официальными визитами: президент Кай Рала Шанана Гусмао в августе 2005 года, президент Жозе Рамуш-Орта в 2010 году и премьер-министр Кай Рала Шанана Гусмао в сентябре 2013 года.

Эта поездка президента Хосе Рамоса-Орта станет четвертым визитом на высоком уровне. Для обеих сторон это будет возможность продолжить обсуждение мер по расширению сотрудничества и углублению двусторонних отношений, тем самым укрепляя их традиционную дружбу.

ВИА/ИЖВ

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