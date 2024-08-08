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Президент США поздравил генерального секретаря партии, президента Вьетнама
«Вице-президент Харрис и я надеемся на сотрудничество с генеральным секретарем То Ламом для дальнейшего продвижения этого исторического прогресса, который поддерживает сильный, независимый, процветающий и самодостаточный Вьетнам», - написал он.
Вьетнам и США опубликовали совместное заявление о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития по случаю государственного визита президента Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года.