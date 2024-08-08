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Президент США поздравил генерального секретаря партии, президента Вьетнама

Президент США Джо Байден поздравил президента Вьетнама То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама.
  Генеральный секретарь партии, президент государства То Лам. Фото: ВИA  
В своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома 7 августа, президент Байден написал: «Я поздравляю президента То Лама с избранием на пост генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама. Почти год назад Вьетнам и Соединенные Штаты запустили Всеобъемлющее стратегическое партнерство, ознаменовав новую эру крепкого сотрудничества между нашими странами».

«Вице-президент Харрис и я надеемся на сотрудничество с генеральным секретарем То Ламом для дальнейшего продвижения этого исторического прогресса, который поддерживает сильный, независимый, процветающий и самодостаточный Вьетнам», - написал он.

Вьетнам и США опубликовали совместное заявление о повышении уровня двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития по случаю государственного визита президента Байдена во Вьетнам в сентябре 2023 года.

ИЖВ/ВИА

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