НОВОСТИ
Президент США направил телеграмму соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга
Он написал: «У народов Соединенных Штатов и Вьетнама глубокая и важная общая история. Когда я впервые встретился с генеральным секретарем Чонгом в Вашингтоне в 2015 году, стало ясно, что он тоже в это верит. В последующие годы мы вместе работали над тем, чтобы преодолеть боль прошлого и реализовать обещания будущего - не только для наших народов, но и для народов всего Индо-Тихоокеанского региона. Я горжусь тем, что во время моего государственного визита в Ханой в прошлом году мы вместе отмечали новую эру сотрудничества между нашими странами и видели, как реализуются некоторые из этих обещаний».
«Это стало свидетельством наших общих устремлений к миру и процветанию для всех. Но это также стало свидетельством личной приверженности Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга поднять наше партнерство на самый высокий уровень, на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства. Соединенные Штаты никогда не забудут его лидерство. И мы полностью поддерживаем сильный, самостоятельный и независимый Вьетнам, которому он посвятил свою жизнь».
Президент США процитировал слова вьетнамского поэта Нгуен Зу, который писал: «Благодаря небесам, мы находимся сегодня здесь, чтобы увидеть солнце сквозь рассеивающийся туман и облака», и подтвердил, что Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг сыграл незаменимую роль в том, чтобы рассеять тучи над 50-летней дугой прогресса между двумя народами.
В конце письма он пообещал: "Мы будем чтить его память, продолжая его наследие и продолжая нашу важную работу".
Между тем, секретарь Блинкен назвал Генерального секретаря Нгуен Фу Чонга дальновидным лидером, который помог залечить рану войны и навел мосты мира и партнерства между Вьетнамом и США, когда он сделал запись в книге соболезнований в доме покойного партийного лидера в Ханое.
“Американский народ надолго запомнит его”, - отметил Блинкен.
От имени семьи покойного лидера госпожа Нго Тхи Ман заявила, что глубоко тронута теплыми чувствами к ее мужу со стороны США, самого Президента Джо Байдена и Госсекретаря США Энтони Блинкена. Она выразила уверенность в том, что обе страны продолжат эффективно выполнять Совместное заявление лидеров от сентября 2023 года для дальнейшего развития двусторонних отношений в интересах двух народов.
Она также выразил искреннюю благодарность и наилучшие пожелания Президенту Джо Байдену, его супруге и их семье.