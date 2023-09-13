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Президент США назвал визит во Вьетнам историческим моментом

Президент США Джо Байден выложил на свой аккаунт Facebook и X видеоклип, в котором рассказал о своем недавнем государственном визите во Вьетнам, заявив, что это исторический момент.
  Пост в социальной сети X (ранее Twitter) президента США Джо Байдена. Фото: ВИА  
После 50 лет прогресса в отношениях между двумя странами он гордился тем, что укрепил связи с Вьетнамом – важнейшим партнером в Индо-Тихоокеанском регионе – сказал президент Байден.

В клипе резюмируется его деятельность в Ханое, включая официальную церемонию встречи, переговоры на высоком уровне с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и совместную пресс-конференцию для прессы, в ходе которого оба лидера объявили о поднятии вьетнамско-американских отношений на всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.

В клипе также освещаются встречи президента США с другими высокопоставленными вьетнамскими лидерами: президентом Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тьином и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.

На видео также зафиксированы заявление президента США, в котором он сказал: «Эта поездка — исторический момент. США укрепили свои отношения с еще одним важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе».

«Я невероятно горжусь тем, как наши страны и наши люди на протяжении десятилетий строили доверие и взаимопонимание и работают над преодолением болезненного наследия, которое война оставила обеим нашим странам».

«Вьетнам является важнейшей державой в мире и лидером в этом жизненно важном регионе. Я с нетерпением жду продолжения этой новой главы в истории наших народов», — подтвердил президент США.

ВИА/ИЖВ

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