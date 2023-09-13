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Президент США назвал визит во Вьетнам историческим моментом
В клипе резюмируется его деятельность в Ханое, включая официальную церемонию встречи, переговоры на высоком уровне с генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом и совместную пресс-конференцию для прессы, в ходе которого оба лидера объявили о поднятии вьетнамско-американских отношений на всеобъемлющее стратегическое партнерство во имя мира, сотрудничества и устойчивого развития.
В клипе также освещаются встречи президента США с другими высокопоставленными вьетнамскими лидерами: президентом Во Ван Тхыонгом, премьер-министром Фам Минь Тьином и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
На видео также зафиксированы заявление президента США, в котором он сказал: «Эта поездка — исторический момент. США укрепили свои отношения с еще одним важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе».
«Я невероятно горжусь тем, как наши страны и наши люди на протяжении десятилетий строили доверие и взаимопонимание и работают над преодолением болезненного наследия, которое война оставила обеим нашим странам».
«Вьетнам является важнейшей державой в мире и лидером в этом жизненно важном регионе. Я с нетерпением жду продолжения этой новой главы в истории наших народов», — подтвердил президент США.