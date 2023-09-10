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Президент США Джо Байден прибыл в Ханой, начав свой визит во Вьетнам
Президента Джо Байдена и делегацию в международном аэропорту Нойбай встретили член ЦК КПВ, заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг; заместитель министра иностранных дел Ха Ким Нгок; председатель Народного совета Ханоя Нгуен Нгок Туан; посол Вьетнама в Соединенных Штатах Нгуен Куок Зунг; директор Департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Нгуен Вьет Зунг.
Посол Марк Э. Нэппер и сотрудники посольства США в Ханое тепло встретили в аэропорту президента Джо Байдена и высокопоставленную делегацию США.
Президента Байдена сопровождают госсекретарь Энтони Блинкен, посол США во Вьетнаме Марк Э. Нэппер, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, специальный посланник президента по вопросам климата Джон Керри и другие.
Визит президента Байдена во Вьетнам знаменует десятилетие всеобъемлющего партнерства между Вьетнамом и США. Это продолжение предыдущих визитов президентов США – Билла Клинтона в 2000 году, Джорджа Буша в 2006 году, Барака Обамы в 2016 году и Дональда Трампа в 2017 году.
Выдающиеся результаты двусторонних отношений между Вьетнамом и США за последние почти три десятилетия дают основание утверждать, что государственный визит президента Байдена во Вьетнам станет еще одной важной вехой на совместном пути двух стран к миру, стабильности, сотрудничеству и устойчивому развитию региона и всего мира.