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Президент США выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга
В заявлении Президент США Джо Байден написал:
«Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования г-же Нго Тхи Ман (супруга Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга) и вьетнамскому народу в связи с кончиной Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга, который руководил Вьетнамом за последние 13 лет.
Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг был решительным сторонником глубоких отношений между народами США и Вьетнама. Под руководством Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга дружба и партнерство между двумя странами укреплялись и развивались. Его исторический визит в США в 2015 году стал важной вехой в двусторонних отношениях.
Благодаря видению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга в ходе моего государственного визита в Ханой в 2023 году Вьетнам и США стали «всеобъемлющими стратегическими партнерами» (высочайший уровень партнерства в системе дипломатических отношений Вьетнама).
Народы Вьетнама и США, а также народы в Индо-Тихоокеанском регионе сегодня пользуются большей безопасностью и возможностями благодаря дружбе и отношениям партнерства между нашими двумя странами. Это было достигнуто благодаря Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу.
США и я лично всегда будут помнить и уважать приверженность Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга примирению и построению будущего мира, стабильности и процветания в регионе и во всем мире. Мы чтим его наследие и выражаем глубокие соболезнования вьетнамскому народу в связи с его кончиной».