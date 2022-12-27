Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент страны похвалил победивших учеников в Олимпийском международном конкурсе науки и техники 2022 года

Во второй половине дня 26 декабря в Президентском дворце президент Нгуен Суан Фук принял 33 учеников, которые выиграли олимпийские и международные награды в области науки и техники в 2022 году.
  Президент Нгуен Суан Фук вручил Орден Труда II и III степени ученикам, занявшим призовые места на международных олимпийских и научно-технических соревнованиях 2022 года. Фото: ВИА  
В этом году Министерство образования и профессиональной подготовки направило всего 7 групп учеников для участия в Международных олимпиадах. В общем счету они принесли 13 золотых, 12 серебряных, 8 бронзовых медалей и 5 грамот (утешительный приз).

Вручая ордены Труда разных степеней медалистам, президент Нгуен Суан Фук похвалил их победы, принесшей славу в страну.

Президент также оценил, что качество образования в нашей стране постоянно повышается. Несколько вузов улучшили свои позиции в региональных и международных рейтингах. Вьетнамские ученики завоевали множество высоких призов на международных и региональных олимпийских соревнованиях, демонстрируя интеллект и творческий потенциал вьетнамского народа.

«Я надеюсь, что у молодых вьетнамских талантов должно быть желание достичь интеллектуальных высот, чтобы служить развитию Родины», — сказал президент.

Высоко оценивая успех учеников, президент Нгуен Суан Фук также поблагодарил педагогов, поздравив сектор образования с этим особым достижением.

От имени медалистов, Нго Куи Данг, Средняя школа для одаренных по естественным наукам, Вьетнамский ханойский национальный университет, кто завоевал максимальную сумму баллов 42) выразил благодарность президенту страны, лидерам министерства, и учителяя за особое внимание.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top