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Президент страны похвалил победивших учеников в Олимпийском международном конкурсе науки и техники 2022 года
Вручая ордены Труда разных степеней медалистам, президент Нгуен Суан Фук похвалил их победы, принесшей славу в страну.
Президент также оценил, что качество образования в нашей стране постоянно повышается. Несколько вузов улучшили свои позиции в региональных и международных рейтингах. Вьетнамские ученики завоевали множество высоких призов на международных и региональных олимпийских соревнованиях, демонстрируя интеллект и творческий потенциал вьетнамского народа.
«Я надеюсь, что у молодых вьетнамских талантов должно быть желание достичь интеллектуальных высот, чтобы служить развитию Родины», — сказал президент.
Высоко оценивая успех учеников, президент Нгуен Суан Фук также поблагодарил педагогов, поздравив сектор образования с этим особым достижением.
От имени медалистов, Нго Куи Данг, Средняя школа для одаренных по естественным наукам, Вьетнамский ханойский национальный университет, кто завоевал максимальную сумму баллов 42) выразил благодарность президенту страны, лидерам министерства, и учителяя за особое внимание.