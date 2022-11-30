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Президент страны: Мобилизовать ресурсы для помощи бедным во время Тэт

На встрече президент Нгуен Суан Фук высоко оценил Вьетнамское общество Красного Креста за быстрое развертывание поставленных задач на 11-м национального съезде Общества.
Президент Нгуен Суан Фук и делегаты на мероприятии. Фото: ВИА
Утром 30 ноября в Президентском дворце президент Нгуен Суан Фук, почетный председатель Вьетнамского общества Красного Креста, работал с ключевыми руководителями общества над выполнением ряда задач социального обеспечения во время предстоящего традиционного новогоднего праздника Тэт.

На встрече президент Нгуен Суан Фук высоко оценил Вьетнамское общество Красного Креста за быстрое развертывание поставленных задач на 11-м национального съезде Общества.

Президент Нгуен Суан Фук отметил, что время до Лунного Нового года осталось недолгим, Общество должно разрабатывать конкретные программы и планы реализации, обеспечивая при этом поддержку министерств, отделений и местных органов власти, а также мобилизацию ресурсов для заботы о бедных и обездоленных во время праздника.

Председатель Вьетнамского общества Красного Креста Буй Тхи Хоа сказала, что после того, как в августовского 11-го съезда, Общество начинает мобилизовать ресурсы для поддержки Центрального комитета Лаосского Красного Креста на сумму 180 млрд. донгов, поддержки людей, пострадавших от недавних ураганов и наводнений в центральных провинциях Вьетнама на общую сумму более 45 млрд. донгов.

По случаю Лунного Нового 2023 года Общество стремится поддержать 1 млн. бедных, обездоленных и уязвимых людей на общую сумму 600 млрд. донгов.

Буй Тхи Хоа также сообщила, что Международная ассоциация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца высоко ценит заинтересованность КПВ и государства в деятельности Вьетнамского общества Красного Креста, тем самым создавая благоприятные условия для участия Общества в Конференции Красного Креста и Красного Полумесяца Азиатско-Тихоокеанского региона в следующем году.

Президент Нгуен Суан Фук одобрил ежегодное проведение Обществом конференции почетных председателей Красного Креста на уровне провинций и городов в стране в ноябре по случаю организации Программы гуманитарной поддержки.

ВИА/ИЖВ

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