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Президент страны: Мобилизовать ресурсы для помощи бедным во время Тэт
На встрече президент Нгуен Суан Фук высоко оценил Вьетнамское общество Красного Креста за быстрое развертывание поставленных задач на 11-м национального съезде Общества.
Президент Нгуен Суан Фук отметил, что время до Лунного Нового года осталось недолгим, Общество должно разрабатывать конкретные программы и планы реализации, обеспечивая при этом поддержку министерств, отделений и местных органов власти, а также мобилизацию ресурсов для заботы о бедных и обездоленных во время праздника.
Председатель Вьетнамского общества Красного Креста Буй Тхи Хоа сказала, что после того, как в августовского 11-го съезда, Общество начинает мобилизовать ресурсы для поддержки Центрального комитета Лаосского Красного Креста на сумму 180 млрд. донгов, поддержки людей, пострадавших от недавних ураганов и наводнений в центральных провинциях Вьетнама на общую сумму более 45 млрд. донгов.
По случаю Лунного Нового 2023 года Общество стремится поддержать 1 млн. бедных, обездоленных и уязвимых людей на общую сумму 600 млрд. донгов.
Буй Тхи Хоа также сообщила, что Международная ассоциация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца высоко ценит заинтересованность КПВ и государства в деятельности Вьетнамского общества Красного Креста, тем самым создавая благоприятные условия для участия Общества в Конференции Красного Креста и Красного Полумесяца Азиатско-Тихоокеанского региона в следующем году.
Президент Нгуен Суан Фук одобрил ежегодное проведение Обществом конференции почетных председателей Красного Креста на уровне провинций и городов в стране в ноябре по случаю организации Программы гуманитарной поддержки.