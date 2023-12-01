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Президент СРВ принял председателя Общества кюсюско-вьетнамской дружбы

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг высоко оценил вклад Ассоциации дружбы Кюсю-Вьетнам в продвижение сотрудничества между регионом Кюсю и Вьетнамом, особенно в сфере образовательного туризма. Как сообщает спецкорреспондент ВИА, утром 30 ноября во время посещения японкой префектуры Фукуока президент Вьетнама Во Ван Тхыонг принял председателя Ассоциации дружбы Кюсю-Вьетнам Хироси Хосино. Он высоко оценил активный вклад Ассоциации в развитие отношений между Вьетнамом и Японией, отметив, что настало подходящее время для укрепления дружбы и сотрудничества между двумя странами в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства ради мира и процветания в Азии и во всем мире в сферах науки и технологий, инвестиций, образования и молодежного обмена.

В свою очередь, председатель Ассоциации дружбы Кюсю-Вьетнам Хироси Хосино рассказал, что его общество было создано в 2008 году и за прошедшее время провело множество таких мероприятий по наращиванию сотрудничества с Вьетнамом, как оказание помощи вьетнамским студентам в Японии, организовало программу образовательного туризма для учеников японских средних школ во Вьетнаме, призвало японские предприятия к инвестированию во вьетнамскую экономику при посредничестве созданного в 2019 году Кюсюского центра продвижения, а также содействововало туристическому сотрудничеству за счет открытия прямых авиарейсов из Фукуоки во многие провинции и города Вьетнама.

Хироси Хосино выразил радость по поводу интенсивного развития отношений между двумя странами с 2008 года на фоне непрерывного увеличения количества вьетнамских граждан в регионе Кюсю и японских предприятий во Вьетнаме. Он назвал отношения Кюсю с провинциями и городами Вьетнама примером сотрудничества между регионами обеих стран.

По его словам, Ассоциация дружбы Кюсю-Вьетнам приложит больше усилий для наращивания сотрудничества между Кюсю и регионами Вьетнама, оказания вьетнамской диаспоре поддержки в интеграции в местное сообщество, особенно для возобновления программы образовательного туризма в постковидный период.

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг высоко оценил вклад Ассоциации дружбы Кюсю-Вьетнам в продвижение сотрудничества между регионом Кюсю и Вьетнамом, примером которого является программа образовательного туризма.

Он предложил Ассоциации дружбы Кюсю-Вьетнам продолжать поддерживать развитие сотрудничества между Кюсю и регионами Вьетнама, подготовку кадров и проведение мероприятий по культурному обмену и народной дипломатии, особенно по молодежному обмену между двумя странами путем проведедия программы образовательного туризма и оказания помощи примерно 50 тысячам вьетнамцев, проживающих, обучающихся и работающих в регионе Кюсю.

ИЖВ/ВИА

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