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Президент совершил рабочую поездку в островной уезд Фукуи, провинция Биньтхуан
После церемонии поднятия флага президент Во Ван Тхыонг посадил дерево малабарского миндаля с квадратным плодом, которое символизирует сильный дух, жизненную силу и непоколебимую любовь к Отечеству, его морям и островам.
Также в островном уезде Фукуи президент Во Ван Тхыонг посетил и вручил местным рыбакам подарки и более 1000 национальных флагов.
В рамках рабочей поездки Во Ван Тхыонг также навестил, вручил подарки офицерам и солдатам станции РЛС 55, 292-й батальон, 337-я дивизия ПВО-ВВС, дислоцированной на острове Фукуи.
Беседуя с представителями партийной организации, властей, солдатами и жителями островного уезда Фукуи, глава государства отметил их усилия в строительстве первого в провинции Биньтхуан сельского уезда нового образца в Фукуи и второго во всей стране островного сельского уезда нового образца.
Президент выразил удовлетворение выдающимися результатами, достигнутыми за последние годы армией и народом островного уезда Фукуи, от обеспечения национальной обороны и безопасности, заботы о жизнях людей до развития экономики, культуры, образования и обучения, твердой защиты суверенитета Родины над морем и островами.
Президент высоко оценил развитие местностью своих сильных сторон в области рыболовства и переработки морепродуктов. Здесь морские порты модернизируются и расширяются, построены якорная стоянка, место для избежания штормов для рыболовных судов, и укреплены дамбы и насыпи, предотвратившие эрозию берегов. Коммерческая деятельность, услуги, средства для строительства и ремонта судов, переработки морепродуктов в основном удовлетворяют потребности людей.
Президент государства предложил четко определить, что обеспечение национальной обороны и безопасности и надежной защиты острова Фукуи является первоочередной задачей партийного комитета, армии и населения всего района параллельно с экономическим развитием. По его словам, Фукуи должен хорошо выполнять задачу быть прочной базой, важным перевалочным пунктом для архипелага Чыонгша, буровой установки DK1 и для рыбаков в дальних плаваниях. Поэтому вооруженные силы, дислоцированные на острове, должны хорошо выполнять задачи боевой готовности, прочно охранять воздушное и морское пространство, безопасность и порядок на острове, участвовать в поисково-спасательных работах.
Помимо активизации внедрения научных технологий в рыболовство, консервацию и переработку морепродуктов, остров Фукуи должен уделять особое внимание развитию туризма как ведущей отрасли, предлагая разнообразные и качественные туристические продукты и услуги, отражающие местную уникальную идентичность, президент подчеркнул.