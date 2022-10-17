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Президент Сингапура начала свой государственный визит во Вьетнам
Это первый государственный визит главы иностранного государства во Вьетнам после 13-го всевьетнамского съезда партии, а также первая зарубежная поездка президента Сингапура с момента вспышки COVID-19.
Визит состоится, когда две страны готовятся к 50-летию дипломатических отношений и 10-летию стратегического партнерства в 2023 году.
В ходе визита с 16 по 20 октября президент Халима Якоб отдаст дань уважения президенту Хо Ши Мину в его мавзолее, проведет переговоры с президентом Фуком и нанесет визиты вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, председателю Национального собрания Выонг Динь Хюэ и премьер-министру Фам Минь Тьиню.
Она также примет секретаря парткома Ханоя, посетит вьетнамско-сингапурский индустриальный парк I (VSIP I), проведет рабочее совещание с руководителями Бакниня и примет участие в некоторых мероприятиях в Хошимине.
Ожидается, что государственный визит президента Сингапура будет способствовать укреплению политического доверия и развитию сотрудничества во всех аспектах между двумя странами.