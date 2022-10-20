НОВОСТИ
Президент Сингапура завершила государственный визит
Во время своего пребывания сингапурский лидер отдала дань уважения покойному президенту Хо Ши Мину в его Мавзолее в Ханое, провела переговоры с президентом Нгуен Суан Фуком, нанесла визит вежливости генеральному секретарю партии Нгуен Фу Чонгу, а также встретилась с премьер-министром Фам Минь Тьинем и председателем Национального собрания (НС) Выонг Динь Хюэ.
Она также приняла секретарей партийных комитетов Ханоя и Хошимина и посетила вьетнамско-сингапурский промышленный парк (VSIP) в провинции Бакнинь.
Приветствуя президента Сингапура, генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг подтвердил, что Вьетнам придает большое значение своему стратегическому партнерству с Сингапуром, и предложил, чтобы две страны эффективно продвигали большой потенциал сотрудничества, увеличивая обмен визитами и встречами на всех уровнях и через все партийные, правительственные, парламентские и каналы народной дипломатии.
На встречах Якоб с премьер-министром Тьинем и председателем НС Хюэ лидеры подчеркнули необходимость для двух стран активизировать сотрудничество в области энергетического перехода и цифровой трансформации.
В ходе переговоров президенты двух стран с удовлетворением отметили активное и динамичное развитие двусторонних отношений, особенно экономических связей.
Стороны договорились продолжать расширять обмен делегациями высокого уровня и эффективно поддерживать важные механизмы сотрудничества через партийные, государственные, правительственные и парламентские каналы, а также народную дипломатию.
Что касается региональных и международных вопросов, оба лидера подтвердили последовательную позицию АСЕАН по Восточному морю и важность поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и авиации, а также мирного разрешения споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 г. (ЮНКЛОС).
После переговоров президенты двух стран стали свидетелями подписания различных документов о сотрудничестве.
Это первый государственный визит главы иностранного государства во Вьетнам после XIII всевьетнамского съезда партии, а также первая зарубежная поездка президента Сингапура с момента начала пандемии COVID-19.
Визит проходит в преддверии 50-летия дипломатических отношений двух стран и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.