Президент РФ упомянул об отношениях с Вьетнамом: мир изменился, и наши страны изменились, но наша дружба и сотрудничество сохраняются

Беседа проходила в формате вопросов и ответов и была сосредоточена на позиции России в продвижении регионального и глобального экономического сотрудничества, а также на взглядах и политике Российской Федерации по решению актуальных глобальных проблем.

Отвечая на вопрос Генерального директора Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг об инициативах и видении, которые Россия реализует в отношении региона Юго-Восточной Азии — с ключевой ролью Вьетнама, — Владимир Владимирович подчеркнул, что Россия рассматривает этот регион как исключительно перспективный: как по доле в мировой экономике, так и по темпам роста, которые превышают среднемировые показатели.

Сотрудничество России с Юго-Восточной Азией развивается, и товарооборот с каждым годом увеличивается, в том числе и с Вьетнамом. Президент отметил, что особые отношения, основанные на прочных традициях и исторических связях между Россией и Вьетнамом, не пострадали от глобальных потрясений. Ключевыми направлениями взаимодействия остаются научные исследования и энергетика.

Владимир Владимирович выразил готовность к расширению сотрудничества, в том числе предоставлению «вьетнамским друзьям» возможностей для работы в углеводородном секторе на территории Российской Федерации. Он особо отметил успехи вьетнамских инвестиций в российское сельское хозяйство и пообещал создать все условия для стабильной и уверенной деятельности вьетнамских предпринимателей.

Российский лидер высоко оценил сотрудничество в сфере образования и подготовки кадров — области, которая, по его словам, принесла «двойной» эффект: Вьетнам получил высококвалифицированные кадры, а Россия — искренних и надёжных друзей.

Президент РФ подчеркнул особое значение российско-вьетнамских отношений. Он сказал:

«Все хорошо знают — начиная с 50-х, 60-х годов, особенно в период борьбы вьетнамского народа за независимость. С тех пор многое изменилось: и мир изменился, и наши страны изменились, но дружба и сотрудничество остаются. У нас много успешных проектов — и не только знаменитый Тропический центр или энергетика, в которой мы сотрудничаем как во Вьетнаме, так и в России, — но и возможности для вьетнамских партнёров работать в нефтегазовом секторе РФ. Также и в сельском хозяйстве — пусть кому-то это покажется необычным — но вьетнамский бизнес инвестирует в российское сельское хозяйство миллиардные суммы, и эти проекты успешно реализуются в последние годы. Мы продолжим создавать условия, чтобы вьетнамские предприниматели чувствовали себя уверенно».

Президент Путин также поделился тёплыми воспоминаниями о визитах во Вьетнам и встречах с выпускниками российских вузов:

«Во время моего последнего визита во Вьетнам мы всей делегацией встретились с выпускниками российских университетов — и было ощущение, что вернулись домой, будто мы в Москве или в Санкт-Петербурге», — сказал он.

По словам Владимира Владимировича:

«Последний визит Генерального секретаря ЦК КПВ То Лама в Россию лишь подтвердил: все планы, которые мы строим с вьетнамскими друзьями, реалистичны и осуществимы. Я в этом абсолютно уверен».

Во встрече, модератором которой выступил первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, приняли участие 14 руководителей информационных агентств из стран СНГ, Азии, Европы, США и других западных государств. Вопросы, заданные Президенту Путину, касались самых актуальных тем: иранско-израильского конфликта, переговоров с Украиной, восстановления отношений с Европой, планов НАТО по перевооружению, сотрудничества с Азией и других направлений.

Президент Путин подтвердил, что Москва открыта для диалога с европейскими странами, а также поддерживает текущую тенденцию восстановления отношений с США.

Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг выразила благодарность Президенту России Владимиру Путину за его особое внимание к прессе и за обеспечение открытого и своевременного доступа информационных агентств и СМИ к официальной информации.

По случаю 100-летия Вьетнамской революционной прессы Генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг торжественно вручила Президенту РФ Владимиру Путину фотоальбом «100 лет Вьетнамской революционной прессе» — двуязычное издание, подготовленное и выпущенное Издательством ВИА.