Президент РФ провёл телефонный разговор с Генсекретарём ЦК КПВ

Генсекретарь То Лам во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: ВИА



Президент Владимир Путин тепло поздравил КПВ с успешной организацией XIV съезда, поздравил ЦК, Политбюро и лично Генерального секретаря То Лама с оказанным доверием и избранием на руководящие должности в новом сроке. Президент Владимир Путин подчеркнул, что это важное политическое событие, определившее стратегический курс, поставившее масштабные цели и принявшее ключевые решения, задачи и меры, направленные на обеспечение быстрого и устойчивого развития Вьетнама в новую эпоху и достижение статуса страны с высоким уровнем доходов к 2045 году.

Президент отметил, что переизбрание товарища То Лама на пост Генерального секретаря ЦК КПВ XIV созыва подтверждает его высокий политический авторитет и значительный вклад в формирование и принятие стратегических решений по устойчивому социально-экономическому развитию, защите национальных интересов и повышению международного авторитета Вьетнама.

От имени КПВ и народа Вьетнама Генсекретарь То Лам выразил благодарность Президенту Владимиру Путину за внимание к важному политическому событию КПВ, а также за тёплые, искренние поздравления и личные чувства, адресованные КПВ, вьетнамскому народу и лично Генсекретарю.

Генсекретарь То Лам подчеркнул, что на протяжении всех съездов Вьетнам неизменно получал внимание и поддержку со стороны традиционных дружественных партнёров, среди которых — бывший Советский Союз и нынешняя Российская Федерация. Он отметил, что XIV съезд успешно завершился, выполнив свою масштабную историческую миссию: подведены итоги реализации Резолюции XIII съезда, дана оценка 40-летнему процессу обновления, результатам выполнения Программы и Стратегии социально-экономического развития; съезд не только определил цели, ориентиры и задачи на ближайшие пять лет, но и принял решения стратегического значения для будущего и судьбы вьетнамской нации в новую эпоху развития.

Съезд подтвердил неизменную приверженность цели национальной независимости и социализма под руководством КПВ; утвердил новую модель роста, основанную на экономике знаний, цифровой экономике, зелёной экономике и циркулярной экономике, обеспечивая полноценную реализацию роли и функций всех экономических секторов, а также усиливая строительство и всестороннее укрепление чистой и сильной Партии и политической системы. Съезд определил внешнюю политику и международную интеграцию, в неразрывной связи с обороной и безопасностью, как ключевую и постоянную задачу, последовательно придерживаясь курса на независимую, самостоятельную, многовекторную и диверсифицированную внешнюю политику, опору на собственные силы, мир, дружбу, сотрудничество и развитие.

Генсекретарь То Лам подтвердил, что Вьетнам всегда рассматривает Россию как надёжного и одного из важнейших партнёров Вьетнама в Европе и выражает готовность совместно с РФ развивать дружественные и кооперационные отношения в духе Всеобъемлющего стратегического партнёрства Вьетнам – Россия.

Генсекретарь То Лам во время телефонного разговора с Президентом РФ Владимиром Путиным. Фото: ВИА

Президент Путин подчеркнул, что Россия придаёт особое значение отношениям Всеобъемлющего стратегического партнёрства с Вьетнамом, основанным на 75-летней традиционной дружбе, которую постоянно укрепляют руководители и народы двух стран. Президент подтвердил, что РФ продолжит тесное взаимодействие с целью всестороннего укрепления двусторонних связей в интересах народов России и Вьетнама, а также во имя обеспечения стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Пользуясь случаем, Президент Путин выразил благодарность Генсекретарю То Ламу и вьетнамской делегации высокого уровня за участие в церемонии, посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Генсекретарь То Лам и Президент Владимир Путин подтвердили готовность вести конструктивный и откровенный диалог в духе взаимопонимания, взаимного уважения и гармонизации интересов с целью вывода сотрудничества в традиционных сферах на новый уровень и его расширения на новые перспективные направления.

По этому случаю Президент Путин с уважением пригласил Генсекретаря То Лама посетить Россию в любое удобное время. Генсекретарь с удовольствием принял приглашение и пригласил Президента Путина в ближайшее время посетить Вьетнам.