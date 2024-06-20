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Президент России Путин отдает дань уважения президенту Хо Ши Мину
Президент Путин возложил венок к мавзолею в память о герое национального освобождения и великом деятеле культуры Вьетнама президенте Хо Ши Мине.
Он также возложил цветы к памятнику Павшим героям на улице Бакшон, расположенному рядом с мавзолеем.
Это уже пятый визит президента Путина во Вьетнам. Государственный визит, совершенный по приглашению Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама (КПВ) Нгуен Фу Чонга, проходит в период празднования в этом году 30-летия Договора о основах дружественных отношений между Вьетнамом и Россией и в преддверии 75-летия установления двусторонних дипломатических отношений в 2025 году.
Визит на этот раз имеет чрезвычайно важное значение, способствуя дальнейшему углублению вьетнамско-российского всеобъемлющего стратегического партнерства во всех областях, особенно в контексте того, что две страны стремятся реализовать совместное заявление о видении всеобъемлющего стратегического партнерства до 2030 года.