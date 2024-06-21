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Президент России завершает государственный визит во Вьетнам

Президент России Владимир Путин и высокопоставленная делегация 20 июня вечером покинули Ханой, завершив двухдневный государственный визит во Вьетнам по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета (ЦК КПВ) Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга.
Президент России Владимир Путин садится в самолет 20 июня, завершая государственный визит во Вьетнам. Фото: tienphong.vn

В ходе поездки во Вьетнам Президент Путин возложил венки в память о президенте Хо Ши Мине в его мавзолее в Ханое и возложил венки в память о павших воинах к памятнику героям и павшим воинам.

Российского лидера торжественно приветствовали в Президентском дворце с соблюдением самого высокого протокола для главы государства.
Во время пребывания в стране Президент Путин провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Президентом государства То Ламом, а также встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.
Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил пятый визит Президента Путина во Вьетнам по случаю празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (1994 - 2024 гг) и подготовки к 75-летию установления дипломатических отношений (1950-2025 гг.).

Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит важную поддержку и помощь бывшего Советского Союза, включая Россию, нынешнюю Российскую Федерацию, в борьбе за независимость и двух войнах сопротивления, воссоединение страны и последующем деле по строительству и защите страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ сказал, что Вьетнам всегда ценит традиционные отношения и всестороннее стратегическое партнерство с Россией как главный приоритет своей внешней политики. Вьетнам поддерживает активный вклад России в общую работу международного сообщества, в то же время выражает уверенность, что мирный, независимый, сильный Вьетнам с растущим престижем и положением также соответствует долгосрочным интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.

Генеральный секретарь ЦК КПВ рассказал о внешней политике Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних связей, включая укрепление отношений с соседними странами, расширение и углубление двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами, всеобъемлющими партнерами и другими важными партнерами. Он также подтвердил приверженность Вьетнама оборонной политике "четырех нет".

Вьетнам надеется, что Президент Путин и Российская Федерация будут продолжать уделять внимание и решительно поддерживать сохранение мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации, а также справедливых прав и интересов Вьетнама, разрешая споры в Восточном море мирными средствами, в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS ), полную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.

Президент Путин подчеркнув, что Вьетнам является другом и надежным партнером Российской Федерации; отношения между двумя странами прошли испытание временем; развитие всестороннего стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также Президент выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в отношениях, лидеры договорились укреплять взаимопонимание и доверие путем развития визитов и обменов на всех уровнях по партийным, государственным и парламентским каналам. Они заявили, что привержены укреплению сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, обороны и безопасности и будут совместно работать над решением существующих проблем в соответствии с международным правом и конкретными условиями каждой страны.

Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в отношениях, лидеры договорились укреплять взаимопонимание и доверие путем развития визитов и обменов на всех уровнях по партийным, государственным и парламентским каналам. Они заявили, что привержены укреплению сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, обороны и безопасности и будут совместно работать над решением существующих проблем в соответствии с международным правом и конкретными условиями каждой страны.
В энергетическом и нефтегазовом секторах стороны договорились содействовать эффективной реализации существующих проектов и расширять инвестиционные инициативы с участием национальных нефтегазовых компаний двух стран.

Они договорились активизировать совместную работу в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, образование и подготовка кадров, культура, туризм, обмены между людьми и населенными пунктами. Они отметили значительный вклад вьетнамской общины в России, которая служит важным мостом для двусторонних отношений.

По этому случаю Вьетнам и Россия опубликовали совместное заявление об углублении всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на основе достижений 30-летней реализации Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, высоко оценив важные достижения отношений двух стран, подтверждение принципов и определение направлений развития и укрепления сотрудничества и развития традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией в целях долгосрочной выгоды народов двух стран, ради мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире.

В рамках визита президенты Вьетнама и России провели теплую встречу с руководителями Общества вьетнамско-российской дружбы и поколениями вьетнамских выпускников, обучавшихся в России. Президент То Лам устроил государственный банкет в честь своего коллеги.

Ранее лидеры двух стран стали свидетелями обмена двусторонними соглашениями о сотрудничестве в различных областях, включая образование, транспорт, правосудие, таможню, финансы и научно-техническую сферу.


ИЖВ/ВИА

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Полный текст Совместного заявления Вьетнама и Российской Федерации

По приглашению Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 19 - 20 июня 2024 года совершил государственный визит в Социалистическую Республику Вьетнам.
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