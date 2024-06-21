Президент России завершает государственный визит во Вьетнам

Президент России Владимир Путин садится в самолет 20 июня, завершая государственный визит во Вьетнам. Фото: tienphong.vn

В ходе поездки во Вьетнам Президент Путин возложил венки в память о президенте Хо Ши Мине в его мавзолее в Ханое и возложил венки в память о павших воинах к памятнику героям и павшим воинам.



Российского лидера торжественно приветствовали в Президентском дворце с соблюдением самого высокого протокола для главы государства.

Во время пребывания в стране Президент Путин провел переговоры с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом и Президентом государства То Ламом, а также встретился с премьер-министром Фам Минь Тьинем и Председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

Генеральный секретарь ЦК КПВ высоко оценил пятый визит Президента Путина во Вьетнам по случаю празднования двумя странами 30-летия подписания Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией (1994 - 2024 гг) и подготовки к 75-летию установления дипломатических отношений (1950-2025 гг.).



Он подтвердил, что Вьетнам всегда ценит важную поддержку и помощь бывшего Советского Союза, включая Россию, нынешнюю Российскую Федерацию, в борьбе за независимость и двух войнах сопротивления, воссоединение страны и последующем деле по строительству и защите страны.

Генеральный секретарь ЦК КПВ сказал, что Вьетнам всегда ценит традиционные отношения и всестороннее стратегическое партнерство с Россией как главный приоритет своей внешней политики. Вьетнам поддерживает активный вклад России в общую работу международного сообщества, в то же время выражает уверенность, что мирный, независимый, сильный Вьетнам с растущим престижем и положением также соответствует долгосрочным интересам России в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире.



Генеральный секретарь ЦК КПВ рассказал о внешней политике Вьетнама, направленной на независимость, самостоятельность, диверсификацию и многосторонность внешних связей, включая укрепление отношений с соседними странами, расширение и углубление двустороннего сотрудничества со стратегическими партнерами, всеобъемлющими партнерами и другими важными партнерами. Он также подтвердил приверженность Вьетнама оборонной политике "четырех нет".



Вьетнам надеется, что Президент Путин и Российская Федерация будут продолжать уделять внимание и решительно поддерживать сохранение мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации, а также справедливых прав и интересов Вьетнама, разрешая споры в Восточном море мирными средствами, в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS ), полную реализацию Декларации о поведении сторон в Восточном море (DOC), скорейшее проведение переговоров и переход к содержательному и эффективному Кодексу поведения в Восточном море (COC) в соответствии с международным правом.



Президент Путин подчеркнув, что Вьетнам является другом и надежным партнером Российской Федерации; отношения между двумя странами прошли испытание временем; развитие всестороннего стратегического партнерства с Вьетнамом является приоритетом во внешней политике России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также Президент выразил уверенность, что этот визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами.

Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в отношениях, лидеры договорились укреплять взаимопонимание и доверие путем развития визитов и обменов на всех уровнях по партийным, государственным и парламентским каналам. Они заявили, что привержены укреплению сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, обороны и безопасности и будут совместно работать над решением существующих проблем в соответствии с международным правом и конкретными условиями каждой страны.



Выразив удовлетворение прогрессом, достигнутым в отношениях, лидеры договорились укреплять взаимопонимание и доверие путем развития визитов и обменов на всех уровнях по партийным, государственным и парламентским каналам. Они заявили, что привержены укреплению сотрудничества в области экономики, торговли, инвестиций, науки и технологий, обороны и безопасности и будут совместно работать над решением существующих проблем в соответствии с международным правом и конкретными условиями каждой страны.

В энергетическом и нефтегазовом секторах стороны договорились содействовать эффективной реализации существующих проектов и расширять инвестиционные инициативы с участием национальных нефтегазовых компаний двух стран.



Они договорились активизировать совместную работу в таких ключевых областях, как сельское хозяйство, образование и подготовка кадров, культура, туризм, обмены между людьми и населенными пунктами. Они отметили значительный вклад вьетнамской общины в России, которая служит важным мостом для двусторонних отношений.



По этому случаю Вьетнам и Россия опубликовали совместное заявление об углублении всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на основе достижений 30-летней реализации Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией, высоко оценив важные достижения отношений двух стран, подтверждение принципов и определение направлений развития и укрепления сотрудничества и развития традиционной дружбы и всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией в целях долгосрочной выгоды народов двух стран, ради мира, безопасности и устойчивого развития в регионе и мире.

В рамках визита президенты Вьетнама и России провели теплую встречу с руководителями Общества вьетнамско-российской дружбы и поколениями вьетнамских выпускников, обучавшихся в России. Президент То Лам устроил государственный банкет в честь своего коллеги.



Ранее лидеры двух стран стали свидетелями обмена двусторонними соглашениями о сотрудничестве в различных областях, включая образование, транспорт, правосудие, таможню, финансы и научно-техническую сферу.



