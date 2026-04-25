Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его супруга завершили государственный визит во Вьетнам

Генеральный секретарь ЦК КПВ, президент Вьетнама То Лам (справа) прощается с президентом Республики Корея Ли Чжэ Мёном 24 апреля. Фото: ВИА

Во второй половине дня 24 апреля Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён и его супруга покинули Ханой, успешно завершив государственный визит во Вьетнам, проходивший с 21 по 24 апреля 2026 года по приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама (ЦК КПВ), Президента государства То Лама и его супруги.



В ходе визита во Вьетнам Президент Ли Чжэ Мён и его супруга возложили цветы и почтили память у Мавзолея Президента Хо Ши Мина.



Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга Нго Фыонг Ли провели официальную церемонию встречи Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и его супруги Ким Хэ Гён, а также устроили государственный приём в их честь.



Два лидера совместно провели пресс-конференцию, проинформировали о результатах переговоров и стали свидетелями церемонии подписания 12 документов о сотрудничестве между министерствами и ведомствами Вьетнама и Республики Корея.



В рамках визита Генеральный секретарь, Президент государства То Лам и его супруга провели специальную программу дружбы в Императорской цитадели Тханглонг в честь государственного визита Президента Ли Чжэ Мёна и его супруги.



Премьер-министр Правительства Ле Минь Хынг и Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман провели встречи с Президентом Ли Чжэ Мёном. Премьер-министр Ле Минь Хынг совместно с Президентом Ли Чжэ Мёном также сопредседательствовали на круглом столе и Вьетнамско-корейском экономическом форуме.



На переговорах и встречах руководители Вьетнама тепло приветствовали Президента Ли Чжэ Мёна, его супругу и делегацию высокого уровня Правительства Республики Корея, находящихся с государственным визитом во Вьетнаме; выразили уважение и высоко оценили тот факт, что Президент Ли Чжэ Мён стал первым гостем, совершившим государственный визит сразу после завершения формирования руководства Вьетнама по итогам выборов Национального собрания XVI созыва; подчеркнули, что данный визит является наглядным подтверждением прочного и эффективного Всеобъемлющего стратегического партнёрства и высокого уровня политического доверия между Вьетнамом и Республикой Корея.



Президент Ли Чжэ Мён выразил радость в связи с повторным визитом во Вьетнам и возможностью лично наблюдать динамичное развитие страны; искренне поздравил Генерального секретаря То Лама с избранием Национальным собранием XVI созыва на должность Президента государства; выразил уверенность, что под руководством КПВ во главе с Генеральным секретарём, Президентом государства То Ламом Вьетнам продолжит достигать значительных успехов в реализации целей социально-экономического развития. Президент Ли Чжэ Мён подчеркнул, что отношения двух стран являются особыми и близкими, как братские, и что Республика Корея будет надёжным партнёром, сопровождающим Вьетнам в достижении целей стать страной со средним уровнем дохода выше среднего к 2030 году и развитой страной с высоким уровнем дохода к 2045 году.



Опираясь на достигнутые результаты эффективного сотрудничества, лидеры двух стран подтвердили готовность совместно продвигать Всеобъемлющее стратегическое партнёрство Вьетнама и Республики Корея к общему процветающему будущему.



В атмосфере дружбы и взаимопонимания стороны подробно обсудили внутреннюю ситуацию каждой страны, двусторонние отношения, а также региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес. Особое внимание было уделено реализации стратегического видения экономической взаимосвязанности в новых условиях, включая совместные усилия по достижению цели довести двусторонний товарооборот до 150 млрд долларов США к 2030 году.



В Ханое супруга Генерального секретаря, Президента государства То Лама Нго Фыонг Ли и супруга Президента Ли Чжэ Мёна Ким Хэ Гён посетили Музей этнологии Вьетнама. Ким Хэ Гён также приняла участие в Фестивале культуры и туризма Республики Корея 2026 в Ханое, организованном Национальной туристической организацией Республики Корея во Вьетнаме и Корейским культурным центром во Вьетнаме.



В ходе визита вечером 23 апреля Президент Республики Корея и его супруга прогулялись вокруг озера Хоанкием, попробовали фо в одном из ресторанов на улице Динь Лиет, попробовали мороженое «Тхюи Та» и ознакомились с улицами столицы Ханоя.



Государственный визит Президента Республики Корея Ли Чжэ Мёна и его супруги во Вьетнам проходит на фоне наилучшего за всю историю развития двусторонних отношений, способствуя открытию нового этапа с долгосрочными стратегическими ориентирами для сотрудничества между двумя странами.