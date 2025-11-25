Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Центральном Вьетнаме

Вечером 24 ноября по местному времени Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы соболезнований руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия в регионах Центрального Вьетнама.

Вьетнамское Информационное Агентство передаёт текст телеграммы соболезнований Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленной То Ламу, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама; Лыонг Кыонгу, Президенту Социалистической Республики Вьетнам в связи с трагическими последствиями наводнения.

В обращении выражаются глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

«Уважаемый товарищ То Лам,

уважаемый товарищ Лыонг Кыонг,

примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Владимир Путин».