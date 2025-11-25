Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Путин выразил соболезнования семьям погибших в результате наводнений в Центральном Вьетнаме

Вечером 24 ноября по местному времени Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы соболезнований руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия в регионах Центрального Вьетнама.

Вечером 24 ноября по местному времени Президент Российской Федерации Владимир Путин направил телеграммы соболезнований руководству Вьетнама в связи с трагическими последствиями стихийного бедствия в регионах Центрального Вьетнама.

Вьетнамское Информационное Агентство передаёт текст телеграммы соболезнований Президента Российской Федерации В.В. Путина, направленной То Ламу, Генеральному секретарю Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама; Лыонг Кыонгу, Президенту Социалистической Республики Вьетнам в связи с трагическими последствиями наводнения.

В обращении выражаются глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим.

«Уважаемый товарищ То Лам,

уважаемый товарищ Лыонг Кыонг,

примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями наводнения в центральных районах вашей страны.

Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

Владимир Путин».

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

Правительство требует ускорить поддержку и выплаты страховых компенсаций жителям и предприятиям, пострадавшим от наводнений

Заместитель Премьер-министра Хо Дык Фок 25 ноября подписал официальную депешу № 228/CĐ-TTg об организации реализации мер поддержки и выплат страховых пособий населению и предприятиям, пострадавшим от исключительно сильного наводнения в центральных провинциях.
ПОДРОБНЕЕ

Top