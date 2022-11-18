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Президент провел встречу с представителями предприятий Вьетнама и Таиланда
Выступая здесь, президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что предприятия являются «героями» в экономике, которые к 2025 году доведут товарооборот между Вьетнамом и Таиландом до 30 миллиардов долларов США.
Президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что Таиланд и Вьетнам являются стратегическими партнерами друг друга, поэтому бизнесу двух стран необходимо укреплять сотрудничество и обмениваться опытом в областях взаимного потенциала и выгод, таких как цифровая экономика, энергетическая безопасность, продовольственная безопасность, зеленый и устойчивый рост.
Президент был рад стать свидетелем церемонии объявления соединения розничных платежей QR-кода между Вьетнамом и Таиландом, отметил, что это живое доказательство эффективного сотрудничества между органами управления, предприятиями и коммерческими банковскими системами двух стран.
Выступая на мероприятии, министр финансов Таиланда Архом Термпиттайяпаисит выразил удовлетворение результатами сотрудничества между двумя странами, особенно направлениями сотрудничества, достигнутыми во время визита.
Он отметил подписание Соглашения о сотрудничестве между Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Торговой комиссией Таиланда, запуск банками двух стран трансграничной услуги оплаты с помощью QR-кода.
На мероприятии президент Нгуен Суан Фук стал свидетелем запуска услуги трансграничных платежей с помощью QR-кода между Таиландом и Вьетнамом. Делегаты, присутствовавшие на мероприятии, стали свидетелями подписания Меморандума о взаимопонимании (МОВ) между Федерацией тайской промышленности (FTI) в провинции Чонбури и Альянсом по продвижению международных инвестиций-Invest Global.
Также на встрече власти двух стран также поддержали предприятия двух стран для обмена и расширения новых областей сотрудничества вместо традиционных, таких как энергетика, высокие технологии, возобновляемые технологии, окружающая среда, финансово-банковские.