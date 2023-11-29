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Президент принял участие в церемонии, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Японией
Он отметил, что вьетнамская община в Японии становится все сильнее, ее численность превышает полмиллиона человек, что делает ее второй по величине иностранной общиной, вносящей значительный вклад в социально-экономическое развитие Японии.
Для Вьетнама Япония является не только ведущим и долгосрочным всеобъемлющим стратегическим партнером, но и искренним и надежным компаньоном, сказал он, пожелав, чтобы министерства иностранных дел двух стран эффективно работали вместе, внося свой вклад в конкретизацию двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Министр иностранных дел Японии Камикава Йоко заявила, что Вьетнам и Япония не только укрепляют сотрудничество во имя мира и стабильности в регионе и во всем мире, но и стремятся поддерживать и укреплять международный порядок, который является свободным, открытым и основанным на верховенстве закона.
Говоря о перспективах двусторонних отношений на следующие пять десятилетий, она подчеркнула исключительную важность развития молодежных обменов и сотрудничества в новых областях, в частности, в решении экологических проблем, зеленой трансформации, цифровой трансформации и т.д.
На мероприятии президент Во Ван Тхыонг и его супруга, наследный принц Акишино и принцесса Кико, спикер Палаты представителей Японии Нукага Фукусиро и гости насладились концертом вьетнамо-японской дружбы, организованным совместно Министерством культуры, спорта и туризма Вьетнама и посольством Вьетнама в Японии, на котором выступили артисты Вьетнамского национального симфонического оркестра и японского симфонического оркестра NHK под руководством дирижера Хонна Тэцуджи.
По случаю юбилея открылась фотовыставка, посвященная историческим вехам в дипломатических отношениях между двумя странами.