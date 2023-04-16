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НОВОСТИ

Президент принял участие в праздновании 85-летия Вовинам Вьет Во Дао

15 апреля президент Во Ван Тхыонг принял участие в церемонии, состоявшейся в южной провинции Биньзыонг, посвященной 85-летию со дня основания школы вьетнамских традиционных боевых искусств Вовинам. Мероприятие, в котором приняли участие бывший президент страны Нгуен Минь Чиет, другие руководители министерств и ведомств, а также бойцы Вовинам в стране и за рубежом, было направлено на рассмотрение ее славных традиций и определение направлений дальнейшего развития национального боевого искусства.

Президент Во Ван Тхыонг поздравил мастеров и бойцов Вовинам с их усилиями и успехами в практике и продвижении вьетнамских национальных боевых искусств по всему миру.

Основанный мастером Нгуен Локом в 1938 году, Вовинам практикуется с оружием и без него. Он основан на принципе сочетания «жесткого» и «мягкого». Это касается не только тренировки тела, но и ума.

В настоящее время Вовинам практикуется более чем в 70 странах и территориях.

В рамках мероприятия Вьетнамская федерация Вовинам совместно с провинцией Биньзыонг организовала 14-й Национальный чемпионат по Вовинам. Пятидневный турнир, завершившийся 15 апреля, является частью мероприятий по подготовке к предстоящим 32-м Играм Юго-Восточной Азии.

ИЖВ/ВИА

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