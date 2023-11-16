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Президент принял участие в круглом столе, объединяющем вьетнамские, американские предприятия и населенные пункты
На мероприятии собрались официальные лица из ведомств и местных органов власти, а также представители бизнеса двух стран.
В своем выступлении президент Во Ван Тхыонг отметил, что Вьетнам приветствует вложение американских инвесторов в такие сферы, как высокие технологии, производство микросхем, полупроводников, зеленая экономика, цифровая экономика и безналичные платежи.
Он добавил, что страна Юго-Восточной Азии делает все возможное для внедрения инноваций и совершенствования своих институтов, чтобы создать наиболее благоприятную инвестиционную и деловую среду для американских предприятий, которые будут инвестировать и расширять свое производство во Вьетнаме.
Вопросы, которые не устраивают бизнес, вызывают затруднения в отношении административных процедур и способов разрешения трудностей, также являются приоритетными и власти Вьетнама активно занимаются ими, отметил президент Во Ван Тхыонг.
Вьетнамский лидер подтвердил, что важной вехой в двусторонних отношениях стало установление всеобъемлющего стратегического партнерства между Вьетнамом и США в сентябре этого года, которое охватывает сотрудничество в таких областях, как экономика, торговля, инвестиции, образование, профессиональная подготовка, наука и технологии, а также сотрудничество на местном уровне.
Он выразил уверенность, что сотрудничество между двумя странами в ближайшее время будет более позитивным и прочным, подчеркнув, что соглашения на высоком уровне и сотрудничество приносят результаты только тогда, когда существует тесная связь между предприятиями, учебными заведениями и населенными пунктами в обеих странах.
Впечатляющие успехи многих ведущих американских компаний, инвестировавших во Вьетнам с тех пор, как обе стороны нормализовали свои отношения, являются наглядным свидетельством инвестиционных возможностей и потенциала для расширения инвестиций во Вьетнаме, сказал он.
Помощник госсекретаря по экономическим и деловым вопросам Государственного департамента США Рамин Толуи высоко оценил вопросы, поднятые президентом Вьетнама для продвижения сотрудничества между двумя странами, заявив, что недавно установленное всеобъемлющее стратегическое партнерство служит основой для развития сотрудничества в полупроводниковой промышленности.
Сильные стороны Вьетнама и сотрудничество с США помогут повысить квалификацию рабочей силы обеих стран и полностью раскрыть их потенциал, отметил он.
Все более активные изменения во Вьетнаме сигнализируют о многообещающих перспективах будущего сотрудничества между двумя странами, сказал он, добавив, что американские компании инвестировали миллиарды долларов во Вьетнам для создания новых цепочек поставок, создания высококачественных рабочих мест и предоставления товаров и услуг, соответствующих стандартам мирового класса.
Он предложил вьетнамской стороне создать более благоприятную инвестиционную среду, позволяющую американскому бизнесу стабильно инвестировать в страну.
Приводя примеры успешных возможностей для американских инвесторов во Вьетнаме, Рамин Толуи отметил, что в Хошимине компания Intel является пионером в развитии полупроводниковой промышленности, которая помогает Вьетнаму прочно влиться в глобальную цепочку создания стоимости устойчивым образом.
Кроме того, две страны также сотрудничают во многих важных проектах по строительству инфраструктуры и производству сплавов в городах Хайфон и Дананг, добавил он.
На мероприятии президент Во Ван Тхыонг и официальные лица США стали свидетелями обмена соглашениями о сотрудничестве между министерствами, секторами и населенными пунктами двух стран в ряде областей, таких как образование и подготовка кадров; сокращение выбросов парниковых газов; развитие промышленных парков, городских зон и зон экотуризма, а также инфраструктуры морских портов; потребление сельскохозяйственных продуктов; привлечение человеческих ресурсов для разработки микрочипов; развитие искусственного интеллекта и возобновляемых источников энергии.