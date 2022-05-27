Президент принял послов Украины и Канады для вручения верительных грамот

Посол Украины Александр Гаман (справа) вручает верительные грамоты Президенту Нгуен Суан Фуку. (Фото: ВИА)

Нгуен Суан Фук поздравил Александра Гамана с назначением послом во Вьетнам и подчеркнул, что Вьетнам всегда придает большое значение традиционной дружбе, партнерству и всестороннему сотрудничеству с Украиной.

Эти хорошие отношения поддерживались и развивались поколениями лидеров и народами двух стран в течение последних 30 лет, с тех пор как две страны установили дипломатические отношения.

Президент поблагодарил Украину за поддержку безопасности и эвакуации вьетнамских граждан из Украины. Разделяя большой горе и потери, которые переживает украинский народ, Президент пожелал скорейшей стабилизации ситуации в Украине.

В духе гуманности и привязанности, а также всестороннего партнерства и сотрудничества между двумя странами, президент Нгуен Суан Фук сказал, что Вьетнам принял решение предоставить народу Украины гуманитарную помощь в размере 500.000 долл. США через Красный Крест и ООН, в то же время готов сотрудничать в восстановлении Украины в будущем.

Президент Нгуен Суан Фук выразил надежду, что во время работы во Вьетнаме посол будет иметь новые инициативы и конкретный вклад в развитие традиционной дружбы, всестороннего сотрудничества между двумя странами.

Принимая посла Канады во Вьетнаме, президент Нгуен Суан Фук поздравил Шона Перри Стайла с новым назначением и подчеркнул, что у Вьетнама и Канады хорошие отношения, которые развиваются во многих аспектах.

Торгово-экономическое сотрудничество достигло значительного прогресса: в прошлом году двусторонний товарооборот достиг более 6 млрд. долл. США, что на 18,5% больше, чем в 2020 году.

Президент выразил надежду, что за время своего пребывания в должности во Вьетнаме у посла появится множество планов по дальнейшему развитию сотрудничества между двумя странами.

Президент Нгуен Суан Фук понадеялся, что посол уделит внимание продвижению канадских проектов помощи в целях развития в сфере борьбы с изменением климата, стихийными бедствиями и повышением уровня моря, особенно в районе дельты Меконга во Вьетнаме.

По международным и региональным вопросам президент Нгуен Суан Фук заявил, что Вьетнам приветствует укрепление сотрудничества Канады с Азиатско-Тихоокеанским регионом, тем самым внося более активный вклад в дело мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе.

Вьетнам надеется, что Канада примет Индо-Тихоокеанскую стратегию, демонстрируя свою твердую приверженность поддержке центральной роли АСЕАН и всеобъемлющему партнерству между АСЕАН и Канадой./.



