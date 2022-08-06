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НОВОСТИ

Президент принял новоназначенных послов ЮАР, Саудовской Аравии, Бельгии

5 августа в Ханое президент Нгуен Суан Фук встретился с новоназначенными послами Южной Африки, Саудовской Аравии и Бельгии, которые вручили верительные грамоты.
  Президент Нгуен Суан Фук принял верительные грамоты от посла ЮАР Вуисва Тулело. (Фото: ВИА  

 На встрече с послом ЮАР Вуисвой Тулело Нгуен Суан Фук выразил уверенность, что она будет способствовать развитию двусторонних отношений, особенно организации мероприятий, приуроченных к 30-летию установления дипломатических отношений в 2023 году.

Вьетнам всегда придает большое значение традиционным отношениям с Южной Африкой и считает эту страну важным партнером по сотрудничеству и развитию на континенте и дружбе.

Президент поручает дипломату координировать свои действия с вьетнамскими ведомствами для активизации обмена делегациями, особенно на высоком уровне, по каналам Партии, государства и Национального собрания.

Вьетнам готов поддержать Южную Африку в расширении сотрудничества с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), сказал он, призвав Южную Африку к поддержке и тесному сотрудничеству в развитии отношений между Вьетнамом и Африкой.

По словам главы государства, Южная Африка является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Африке, объем двусторонней торговли которой в 2021 году достигнет 1,3 миллиарда долларов.

Он предложил двум странам укреплять сотрудничество, расширяя структуру товаров, увеличивая долю товаров с высокой стоимостью и создавая благоприятные условия для бизнеса, чтобы активизировать обмены и искать возможности для торговли и сотрудничества.

Наряду с сотрудничеством в таких основных областях, как промышленность, сельское хозяйство и национальная оборона и безопасность, обе стороны должны развивать сотрудничество в области образования и обучения, туризма, культуры и реагирования на изменение климата.

Со своей стороны, Тулело выступила за укрепление двусторонних политико-дипломатических отношении и расширение сотрудничества в области экономики, торговли, национальной обороны и безопасности, образования и межличного обмена.

 

ВИА

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