Президент принял верительные грамоты у послов Нидерландов, Венгрии, Австралии и Люксембурга

Президент Нгуен Суан Фук и посол Нидерландов Кис ван Баар на церемонии вручения верительных грамот. Фото: Тхонг Нят/ВИА

* Принимая посла Королевства Нидерландов Кеса Ван Баара в связи с его назначением послом во Вьетнаме, президент Нгуен Суан Фук приветствовал деятельность по развитию инвестиционного сотрудничества между двумя странами и выразил надежду, что в ближайшее время стороны усилят обмены на всех уровнях, совместно проведут содержательные и практические мероприятия по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений (1973 - 2023 гг.). На основе всеобъемлющего партнерства президент желает, чтобы Нидерланды сделали крупномасштабные инвестиции во Вьетнаме в области высоких технологий и услуг морского порта. Обеим сторонам необходимо довести двусторонний товарооборот до 30 миллиардов долларов США в течение срока полномочий посла, координировать эффективную реализацию Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕС, ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и ЕС, продвигать снятие ЕС «желтой карточки» ННН для вьетнамских морепродуктов.

Президент поблагодарил Нидерланды за поддержку кандидатуры Вьетнама в Совет ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов и сказал, что Вьетнам поддерживает кандидатуру Нидерландов в Совет на срок 2024–2026 годов.

Президент Нгуен Суан Фук попросил Нидерланды и ЕС поддержать позицию Вьетнама и АСЕАН по защите верховенства права в морях и океанах, поддержанию мира, стабильности, свободы, безопасности и защиты судоходства и авиации в Восточном море, мирному урегулированию споров на основе международного права, включая ЮНКЛОС 1982 г.

Со своей стороны, посол Кис Ван Баар выразил честь вступить на должность посла во Вьетнаме, он передал приветствие премьер-министра Нидерландов президенту Нгуен Суан Фуку, искренне поблагодарив Вьетнам за поддержку Нидерландов медицинскими масками для предотвращения и борьбы с эпидемией COVID-19.

* Принимая посла Венгрии во Вьетнаме Балогди Тибора, Нгуен Суан Фук подчеркнул, что Вьетнам всегда дорожит более 70-летними драгоценными традиционными отношениями и многогранным сотрудничеством с момента установления дипломатических отношений в 1950 году.

Напоминая о важности визита генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга в Венгрию (в 2018 г.), во время которого обе стороны повысили уровень отношений до всеобъемлющего партнерства, и Венгрия стала первым всеобъемлющим партнером Вьетнама в Центральной и Восточной Европе, Нгуен Суан Фук согласился с послом, что обеим сторонам следует активно способствовать обмену делегациями на всех уровнях, расширяя тем самым сотрудничество во всех областях.

Высоко оценивая венгерскую ОПР Вьетнаму в размере 440 миллионов евро, Нгуен Суан Фук пожелал, чтобы Венгрия продолжала сотрудничать с Вьетнамом в этой области.

Посол Балогди Тибор поблагодарил президента Нгуен Суан Фука за прием, отметив честь работать на разных дипломатических должностях во Вьетнаме с 2003 года. За все это время он всегда получал любовь и ценную поддержку вьетнамского руководства, властей и народа. Посол желает способствовать визитам на высоком уровне и межличному обмену, включая показ фильма о дружбе вьетнамского и венгерского народов, деятельность в области торгового и инвестиционного сотрудничества. Посол считает, около 900 вьетнамских студентов, которые учатся в Венгрии, будут постоянно культивировать традиционные отношения между двумя странами.

Президент Нгуен Суан Фук сфотографировался с послом Австралии Эндрю Джон Лех Голедзновски. Фото: Тхонг Нят/ВИА

* Принимая посла Австралии Эндрю Джона Леха Голедзновски, Нгуен Суан Фук поздравил Австралию с успешным проведением выборов в Федеральное собрание и формированием нового правительства во главе с премьер-министром Энтони Альбанезе. По этому случаю президент поблагодарил Австралию — второго по величине поставщика вакцины против COVID-19 во Вьетнам с 22,2 миллионами доз, которая только что объявила о предстоящей поставке вакцин для Вьетнама.

Президент рад тому, что во Вьетнаме создан Вьетнамско-австралийский центр. Президент предложил обеим сторонам содействовать межличному обмену, укреплять сотрудничество в области изменения климата, трансформации энергетики, цифровой экономики и высокотехнологичного сельского хозяйства.

Выражая искреннюю благодарность президенту Нгуен Суан Фуку за то, что он прием, посол Австралии выразил свою честь принять должность посла во Вьетнаме. По его словам Австралия желает повысить уровень отношений между двумя странами до всеобъемлющего стратегического партнерства. Наряду с развитием сотрудничества во всех областях посол пожелал углублять сотрудничество в области здравоохранения. Пользуясь случаем, посол почтительно передал Нгуен Суан Фуку приглашение от генерал-губернатора Австралии посетить Австралию с официальным визитом.

* Принимая посла Люксембурга Патрика Хеммера, Нгуен Суан Фук высоко оценил активную поддержку Люксембургом Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом и ратификацию Соглашения о защите инвестиций EVIPA для содействия торговле и инвестициям между двумя странами.

Вьетнам желает сотрудничать с Люксембургом во многих областях, таких как «зеленое» развитие, образование и обучение, высокие технологии. Президент попросил Люксембург содействовать тому, чтобы ЕС в ближайшее время отменил желтую карточку ННН для вьетнамских морепродуктов. Поздравляя Люксембург с избранием в Совет ООН по правам человека на срок 2022-2024 гг., Нгуен Суан Фук попросил поддержать кандидатуру Вьетнама в Совет на срок 2023-2025 гг. Обе стороны также должны координировать свои действия для эффективного проведения мероприятий по празднованию 50-летия вьетнамо-люксембургских отношений (1973-2023 гг.).

Посол Люксембурга Патрик Хеммер поблагодарил президента Нгуен Суан Фука за прием, выразив удовлетворение тем, что отношения между двумя странами очень хорошо развиваются за последние 50 лет. Посол выразил согласие с Президентом по развитию двусторонних товарооборота и инвестиций, особенно в сфере зеленой экономики. Поблагодарив Вьетнам за поддержку кандидатуры Люксембурга в Совет ООН по правам человека на срок 2022-2024 гг., посол сказал, что Люксембург будет поддерживать Вьетнам на многосторонних форумах, поддержать кандидатуру Вьетнама в Совет ООН по правам человека на срок 2023-2025 гг.







