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Президент принял бывшего премьер-министра Японии

9 января в Ханое президент Нгуен Суан Фук принял бывшего премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ, в ходе встречи вьетнамский лидер выразил уверенность в том, что в будущем двусторонние отношения будут развиваться более всесторонне.
  Президент Нгуен Суан Фук принял бывшего премьер-министра Японии Сугу Ёсихидэ. Фото: ВИА  
Президент Нгуен Суан Фук поблагодарил Сугу за его отношение к Вьетнаму и его вклад в развитие двусторонних отношений в качестве премьер-министра Японии в прошлом и советника японско-вьетнамского парламентского альянса дружбы в настоящее время.

Он также поблагодарил Сугу за его решение пожертвовать вакцины от COVID-19 Вьетнаму в качестве чрезвычайной помощи, помогая стране Юго-Восточной Азии преодолеть самое тяжелое время борьбы с пандемией.

Со своей стороны, Суга Ёсихидэ выразил надежду, что Вьетнам и Япония активизируют межличный обмен, чтобы создать основу для более тесного сотрудничества в других областях, заявив, что все больше местных японцев хотят сотрудничать со своими вьетнамскими коллегами в конкретных сферах.

Две страны объединили усилия в разработке инфраструктурных проектов во Вьетнаме, в том числе с использованием официальной помощи в целях развития (ОПР), сказал он, подчеркнув, что японские компании высоко оценивают усилия Вьетнама по улучшению инвестиционной среды.

Приветствуя приверженность Вьетнама нулевым выбросам, Суга сказал, что Япония желает укреплять партнерские отношения с Вьетнамом в проектах чистой энергии и возобновляемых источников энергии.

Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Япония является обширным стратегическим партнером для мира во Вьетнаме, в то же время Вьетнам всегда придает большое значение отношениям с Японией во всех областях.

Япония остается ведущим экономическим партнером Вьетнама, крупнейшим поставщиком ОПР, третьим по величине партнером по инвесторам и туризму и четвертым по величине торговым партнером, продолжил президент.

Лидер принимающей стороны выразил надежду, что Япония продолжит способствовать межличному обмену, особенно между молодыми поколениями, и углубит сотрудничество между населенными пунктами.

По его мнению, сотрудничество в области труда, образования, туризма и межличного обмена следует и далее облегчать.

Президент Нгуен Суан Фук призвал Сугу продолжать поддерживать двусторонние связи и работать над продвижением встреч на высоком уровне между двумя Партиями, правительствами и законодательными органами.

Он предложил Японии помочь Вьетнаму в переходе к «зеленой» экономике и получить доступ к пакету помощи на сумму 10 миллиардов долларов США, о котором обещал Суга на 26-й конференции ООН по изменению климата (COP26) в Великобритании.

Президент Нгуен Суан Фук предложил Японии упростить визовые процедуры для вьетнамских граждан, чтобы способствовать межличному обмену. 

ВИА/ИЖВ

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