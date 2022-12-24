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Президент призывает индонезийских инвесторов увеличить инвестиции
Это результат сотрудничества и совместных усилий каждого члена сообщества АСЕАН, отметил Нгуен Суан Фук.
В преддверии нового 2023 года, когда Индонезия будет председательствовать в АСЕАН в году по теме «АСЕАН - эпицентр развития», он выразил пожелание, чтобы год председательства Индонезии был успешным.
Вьетнамский лидер подтвердил, что усилия Генерального секретаря Лима Джок Хоя помогли АСЕАН активно развиваться в условиях трудностей и успешно реализовать инициативы по борьбе с пандемией COVID-19 и ускорению восстановления.
Нгуен Суан Фук выразил надежду, что чиновник на любых должностях продолжит вносить свой вклад в развитие блока.
В своем выступлении Лим Джок Хой подчеркнул, что присоединение Вьетнама к АСЕАН в 1995 году стало исторической вехой, которое открыло движение и создало импульс для включения в блок других странан Юго-Восточной Азии.
За последние 27 лет Вьетнам внес важный вклад в единство и центральное положение АСЕАН, примером чего являются выдающиеся вклады, такие как Ханойская декларация и Ханойский план действий в 1998 году. Кроме того, самый последний успех председательства Вьетнама в АСЕАН в 2020 году с темой « Сплоченная и адаптивная АСЕАН» является важным вкладом в процесс построения сообщества АСЕАН.
По его словам, вместе с другими государствами-членами АСЕАН Вьетнам внес неоценимый вклад в разработку Видения АСЕАН на период после 2025 года, а также в решение АСЕАН о принятии Тимора-Лешти в члены. Кроме того, будучи председателем Целевой группы Инициативы по интеграции АСЕАН (IAI) в прошлом году, Вьетнам сыграл ведущую роль в качестве мощного двигателя по сокращению разрыва в развитии между государствами-членами АСЕАН.
Генеральный секретарь АСЕАН выразил уверенность в том, что благодаря своей твердой приверженности интеграции и самоотверженному руководству Вьетнам будет и впредь вносить еще больший вклад в развитие прогрессивной АСЕАН, которая никого не оставит позади.