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НОВОСТИ

Президент призывает индонезийских инвесторов увеличить инвестиции

Вьетнам придает особое значение своим отношениям с АСЕАН и прилагает усилия, чтобы активно способствовать созданию сильной и единой АСЕАН, отстаивать центральную роль организации в структуре региональной безопасности, заявил президент Нгуен Суан Фук 23 декабря.
  Президент штата Нгуен Суан Фук встретился с генеральным секретарем АСЕАН Дато Лим Джок Хоем и послами, временными поверенными в делах деоегаций стран АСЕАН в Джакарте. (Фото: ВИА  
В беседе с Генеральным секретарем АСЕАН Лим Джок Хоем и послами и временными поверенными в делах государств-членов в штаб-квартире Секретариата АСЕАН в Джакарте президент Нгуен Суан Фук, находящийся с государственным визитом в Индонезии, сказал, что за последние годы, несмотря на сложные и непредсказуемые события в международной и региональной ситуации единая АСЕАН устояла, окрепла, ее репутация повысилась, а ее центральная роль на международной арене подтвердилась.

Это результат сотрудничества и совместных усилий каждого члена сообщества АСЕАН, отметил Нгуен Суан Фук.

В преддверии нового 2023 года, когда Индонезия будет председательствовать в АСЕАН в году по теме «АСЕАН - эпицентр развития», он выразил пожелание, чтобы год председательства Индонезии был успешным.

Вьетнамский лидер подтвердил, что усилия Генерального секретаря Лима Джок Хоя помогли АСЕАН активно развиваться в условиях трудностей и успешно реализовать инициативы по борьбе с пандемией COVID-19 и ускорению восстановления.

Нгуен Суан Фук выразил надежду, что чиновник на любых должностях продолжит вносить свой вклад в развитие блока.

В своем выступлении Лим Джок Хой подчеркнул, что присоединение Вьетнама к АСЕАН в 1995 году стало исторической вехой, которое открыло движение и создало импульс для включения в блок других странан Юго-Восточной Азии.

За последние 27 лет Вьетнам внес важный вклад в единство и центральное положение АСЕАН, примером чего являются выдающиеся вклады, такие как Ханойская декларация и Ханойский план действий в 1998 году. Кроме того, самый последний успех председательства Вьетнама в АСЕАН в 2020 году с темой « Сплоченная и адаптивная АСЕАН» является важным вкладом в процесс построения сообщества АСЕАН.

По его словам, вместе с другими государствами-членами АСЕАН Вьетнам внес неоценимый вклад в разработку Видения АСЕАН на период после 2025 года, а также в решение АСЕАН о принятии Тимора-Лешти в члены. Кроме того, будучи председателем Целевой группы Инициативы по интеграции АСЕАН (IAI) в прошлом году, Вьетнам сыграл ведущую роль в качестве мощного двигателя по сокращению разрыва в развитии между государствами-членами АСЕАН.

Генеральный секретарь АСЕАН выразил уверенность в том, что благодаря своей твердой приверженности интеграции и самоотверженному руководству Вьетнам будет и впредь вносить еще больший вклад в развитие прогрессивной АСЕАН, которая никого не оставит позади.

ВИА/ИЖВ

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