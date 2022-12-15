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Президент приветствует сотрудничество между Вьетнамским информационным агентством и Yonhap
На приеме, на котором также присутствовала генеральный директор ВИА Ву Вьет Чанг, президент государства Фук приветствовал Сонга во Вьетнаме в то время, когда две страны отмечают 30-летие установления дипломатических отношений.
Он напомнил о своем недавнем визите в РК и выразил впечатление о переговорах с Президентом РК Юн Сук Ёлем, встречах с руководителями РК и народами двух стран, а также культурно-художественных обменах с целью повышения взаимопонимания.
В частности, Вьетнам и РК объявили о повышении уровня своих отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства, открыв новую главу в дружбе и двустороннем сотрудничестве, сказал он.
Через Yonhap вьетнамский лидер выразил искреннюю благодарность президенту РК Юну, компетентным органам и людям за их теплый прием, который в значительной степени способствовал успеху его визита.
Он сказал, что визит Сонга является конкретным действием по реализации двустороннего всестороннего стратегического партнерства, о котором недавно объявили лидеры двух стран.
Он добавил, что за последние три десятилетия Вьетнам и РК добились успехов в политике, национальной обороне и безопасности, экономике, культуре, туризме и обмене между населением, включая сотрудничество между их информационными агентствами.
Президент Фук назвал РК основным экономическим партнером и ведущим инвестором Вьетнама с общим объемом ПИИ более 80 млрд. долл. США. Двусторонняя торговля оценивается в 90 млрд. долл. США в этом году.
По его словам, две страны планируют увеличить объем двусторонней торговли на 100 млрд. долл. США в следующем году и на 150 млрд. долл. США к 2030 году.
В настоящее время в РК проживает более 216. 000 вьетнамцев, в которых проживает 65. 000 многонациональных семей. В ближайшем будущем обе стороны будут укреплять политическое доверие и сотрудничество в области национальной обороны и безопасности, культуры, образования, туризма и обмена между населением в духе двустороннего всеобъемлющего стратегического партнерства.
Сонг, со своей стороны, сказал, что его визит направлен на улучшение сотрудничества Yonhap с ВИA, тем самым способствуя всестороннему стратегическому партнерству между двумя странами.
Он сказал президенту Фуку, что Yonhap поручил большому количеству редакторов и репортеров освещать визит вьетнамского лидера в РК, добавив, что он был впечатлен встречами Фука с корейскими ассоциациями дружбы и людьми во время визита.
Он твердо верил, что после поездки президента Фука многие корейские фирмы отправятся во Вьетнам в поисках деловых возможностей.
Информируя президента Фука о результатах сотрудничества между Yonhap и ВИA, Сонг сказал, что они эффективно работают вместе в духе взаимопонимания, сотрудничества и дружбы.
Он добавил, что Yonhap и VNA будут укреплять сотрудничество в борьбе с фальшивыми и токсичными новостями, а также реализовывать программы сотрудничества и коммуникации, и пообещал, что он будет тесно сотрудничать с генеральным директором ВИА Чангом, чтобы наладить сотношения между двумя информационными агентствами наравне с двусторонним всесторонним стратегическим партнерством.
Президент Фук сказал, что ВИA является стратегическим и важным информационным агентством вьетнамского государства, которое отвечает за предоставление официальных новостей Вьетнама для медиа-сетей в стране и за рубежом.
Высоко оценивая результаты переговоров между своим гостем и генеральным директором ВИА, президент Фук похвалил обе стороны за подписание соглашения о сотрудничестве для обмена информацией и внедрения технологических достижений для популяризации вьетнамской культуры среди корейского народа и международных друзей, особенно в отношении деловой среды и и туристических направлений.
По этому случаю он также похвалил ВИA за новаторство в борьбе с фейковыми, спамовыми и токсичными информациями.
Глава государства предложил Yonhap активно помогать ВИA в профессиональном опыте и делиться своими позициями на многосторонних, региональных и глобальных форумах.
Он считал, что два информационных агентства выполнят возложенные на них задачи и будут способствовать развитию двух стран, региона и мира.