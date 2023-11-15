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Президент прибыл в США, начав программу участия в Неделе лидеров экономик АТЭС
Президента Во Ван Тхыонга, его супругу и вьетнамскую высокопоставленную делегацию в аэропорту Сан-Франциско встретили посол США во Вьетнаме Марк Нэппер. представитель Оргкомитета АТЭС-2023.
С вьетнамской стороны были посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг и его супруга, посол Данг Хоанг Жанг, глава постоянной миссии Вьетнама при ООН; Генеральный консул Вьетнама в Сан-Франциско Хоанг Ань Туан и многочисленные должностные лица и сотрудники Генерального консульства Вьетнама в Сан-Франциско.
Президент присоединится к лидерам экономик АТЭС в обсуждении вопросов, имеющих ключевое значение для региональной и мировой экономики, наметив направления сотрудничества в торговле, инвестициях, научно-технологической, инновационной и других областях.
Вьетнам совместно с другими экономиками-участницами АТЭС будет продвигать дух конструктивного и ответственного диалога, поддерживать многосторонность, сотрудничество и совместные действия для устойчивого и процветающего развития региона.
Президент Во Ван Тхыонг примет участие в саммите генеральных директоров АТЭС, выступит на нем с докладом, примет участие в диалогах лидеров и партнеров АТЭС с приглашенными гостями, а также в заседании высокого уровня Индо-Тихоокеанской экономической структуры.
Он проведет двусторонние встречи с лидерами экономик - членов АТЭС, а также с руководителями стран и международных организаций, принимающих участие в форуме лидеров экономик АТЭС.
Президент Вьетнама проведет встречи с лидерами США, посетит и выступит в Совете по международным отношениям (CFR), примет участие в заседании круглого стола по высоким технологиям. Он также планирует встретиться с руководителями ряда ведущих американских компаний.