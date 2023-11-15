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Президент прибыл в США, начав программу участия в Неделе лидеров экономик АТЭС

По сообщению специального корресподента ВИА, около 9 часов утра 14 ноября (по местному времени) президент Во Ван Тхыонг, его супруга и вьетнамская высокопоставленная делегация прибыли в международный аэропорт Сан-Франциско, США
  Президента Во Ван Тхыонга (справа) встречают в аэропорту Сан-Франциско. Фото: ВИA  
По сообщению специального корресподента ВИА, около 9 часов утра 14 ноября (по местному времени) президент Во Ван Тхыонг, его супруга и вьетнамская высокопоставленная делегация прибыли в международный аэропорт Сан-Франциско, США, начав деловую поездку на Неделю Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) 2023 года и проведение двусторонний мероприятий в Соединенных Штатах по приглашению президента Соединенных Штатов Джо Байдена.

Президента Во Ван Тхыонга, его супругу и вьетнамскую высокопоставленную делегацию в аэропорту Сан-Франциско встретили посол США во Вьетнаме Марк Нэппер. представитель Оргкомитета АТЭС-2023.

С вьетнамской стороны были посол Вьетнама в США Нгуен Куок Зунг и его супруга, посол Данг Хоанг Жанг, глава постоянной миссии Вьетнама при ООН; Генеральный консул Вьетнама в Сан-Франциско Хоанг Ань Туан и многочисленные должностные лица и сотрудники Генерального консульства Вьетнама в Сан-Франциско.

Президент присоединится к лидерам экономик АТЭС в обсуждении вопросов, имеющих ключевое значение для региональной и мировой экономики, наметив направления сотрудничества в торговле, инвестициях, научно-технологической, инновационной и других областях.

Вьетнам совместно с другими экономиками-участницами АТЭС будет продвигать дух конструктивного и ответственного диалога, поддерживать многосторонность, сотрудничество и совместные действия для устойчивого и процветающего развития региона.

Президент Во Ван Тхыонг примет участие в саммите генеральных директоров АТЭС, выступит на нем с докладом, примет участие в диалогах лидеров и партнеров АТЭС с приглашенными гостями, а также в заседании высокого уровня Индо-Тихоокеанской экономической структуры.

Он проведет двусторонние встречи с лидерами экономик - членов АТЭС, а также с руководителями стран и международных организаций, принимающих участие в форуме лидеров экономик АТЭС.

Президент Вьетнама проведет встречи с лидерами США, посетит и выступит в Совете по международным отношениям (CFR), примет участие в заседании круглого стола по высоким технологиям. Он также планирует встретиться с руководителями ряда ведущих американских компаний.

ИЖВ/ВИА

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