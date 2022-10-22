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Президент председательствует на церемонии встречи Генерального секретаря ООН
Во второй половине того же дня президент Нгуен Суан Фук провел официальную встречу главы ООН в Президентском дворце. После церемонии встречи лидеры двух стран провели переговоры.
Это важный визит главы крупнейшей в мире организации, который, как Генеральный секретарь ООН подчеркнул перед поездкой, демонстрирует важность, которую ООН придает своему партнерству с Вьетнамом на протяжении последних 45 лет, и показывает, что Вьетнам является незаменимым членом ООН, который вносит значительный вклад в усилия ООН по решению глобальных проблем ради мира и развития во всем мире.
Визит осуществлен после того, как Вьетнам отлично выполнил свою роль непостоянного члена Совета Безопасности ООН в период с 2020 по 2021 год и был выбран в Совет ООН по правам человека на срок с 2023 по 2025 год.
После 45 лет вступления в ООН, проводя внешнюю политику независимости, уверенности в своих силах и открытости для мира и развития, гармонично сочетая национальные интересы и международные обязательства, Вьетнам проявил себя активным, ответственным и престижным членом ООН в частности, и международного сообщества в целом.
В ходе визита Генеральный секретарь ООН отдаст дань памяти президенту Хо Ши Мину в его Мавзолее, проведет переговоры с президентом Нгуен Суан Фуком, а также встретится с генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тьинем и председателем Национального собрания Выонг Динь Хюэ.
Он и президент Нгуен Суан Фук будут сопредседателями церемонии, посвященной 45-летию членства Вьетнама в ООН, и некоторых других мероприятий.