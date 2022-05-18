Президент почтил память солдат Дьенбьенфу

Президент Нгуен Суан Фук вручает подарки ветеранам войны. Фото: ВИА

Президент Нгуен Суан Фук почтил память павших солдат, покоящихся на Национальном кладбище А1 в северной приграничной провинции Дьенбьен во время своей рабочей поездки в провинцию 17-18 мая.

Кладбище, построенное в 1958 году, является местом упокоения 645 солдат, отдавших свои жизни за 56 дней и ночей кампании Дьенбьенфу в 1954 году.

Президент посетил музей победы Дьенбьенфу, в котором хранится первая во Вьетнаме панорама кампании.

Картина является самой большой в Юго-Восточной Азии и входит в тройку крупнейших в мире. Это была совместная работа почти 200 художников, архитекторов, композиторов и технических специалистов.

Президент Фук выразил надежду, что музей продолжит собирать экспонаты и рассказывать истории о знаменитой военной кампании с помощью современных технологий, тем самым превращая себя в привлекательное туристическое направление и укрепляя патриотизм среди поколений вьетнамцев.

Вручив почти 160 подарочных наборов ветеранам войны в провинции, он выразил благодарность ветеранам войны по всей стране и, в частности, тем, кто непосредственно участвовал в кампании Дьенбьенфу.

Президент подтвердил, что Партия и государство всегда уделяют пристальное внимание заботе о ветеранах и инвалидах войны, семьях погибших героев и о людях, оказавших заслуги перед Отечеством, и их семьях, с удовлетворением отметив, что многие из них внесли большой вклад в социально-экономическое развитие своих местностей и страны.

Пользуясь случаем, он обратился к руководителям населенных пунктов с большим количеством ветеранов войны по всей стране с просьбой поддержать и улучшить их жилищные условия.



