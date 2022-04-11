Президент поставил благовония в память о королях Хунг

Президент страны Нгуен Суан Фук и делегаты приступили к строительству Дома культуры и искусства провинции Футхо. Фото: ВИА

Церемония подношения благовоний проходила в месте реликвии Храма Хунгских королей на горе Нгиалинь, где по легенде короли совершали ритуалы, посвященные богам риса и солнца, молясь о хороших урожаях.

Президент Нгуен Суан Фук, партийные и государственные чиновники, а также лидеры провинции Футхо возложили благовония и цветы в дань уважения королям Хунг, молясь за мир и процветание нации.

Председатель провинциального Народного комитета Буй Ван Куанг высоко оценил огромный вклад королей Хунг, легендарных основателей государства Ванланга - первого государства во Вьетнаме, высоко оценив стойкость предков в защите нации.

После церемонии возложения благовоний президент Нгуен Суан Фук и делегаты возложили венок и возложили благовония к могиле 6-го короля Хунг, а также отдали дань уважения покойному президенту Хо Ши Мину.

По случаю годовщины смерти королей Хунг десятки тысяч вьетнамцев со всей страны и из-за рубежа отдали дань уважения древним основателям в храмовом комплексе.

Легенда гласит, что королем стал старший сын Лак Лонг Куан (сын Кинь Зыонг Выонг) и Ау Ко (волшебная дочь Де Лая). Он назвал страну Ванланг и основал столицу в Фонгчау (современный город Виетчи), положив начало 18 династиям королей Хунг.

Короли выбрали гору Нгиалинь, самую высокую в регионе, для проведения ритуалов, посвященных богам риса и солнца, молясь о небывалых урожаях.

В честь их значительного вклада на горе Нгиалинь был построен комплекс храмов, посвященных королям, а десятый день третьего лунного месяца служит национальным юбилеем королей.

Позже в тот же день Нгуен Суан Фук присутствовал на церемонии закладки фундамента провинциального дома культуры и искусства на площади Хунг Кинг в городе Виетчи.

Футхо является домом для двух нематериальных культурных наследий человечества – поклонения королям Хунг и пения Соан.