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Президент посетил сельскую общину нового образца в Анжанг
Он высоко оценил усилия местной власти, благодаря чему бывший чисто сельскохозяйственной местностю с низкой отправной точкой Виньте в настоящее время добился многих важных результатов.
Жизнь людей улучшается благодаря активному внедрению инновационных методов производства и животноводства, и многие производственные модели, основанные на современной науке и технике, были использованы и доказали свою эффективность.
Как пограничная община, в Виньте существовало много потенциальных рисков с точки зрения безопасности, социального порядка и безопасности, но благодаря хорошей координации функциональных сил и активному участию людей поддерживается политическая безопасность и порядок, обеспечена благоприятная и безопасная среда для людей, чтобы они могли спокойно работать и производить. Работа по строительству и исправлению Партии, построению политической системы также проводилась эффективно и методично. Члены Партии занимают ключевую роль в строительстве новой сельской местности и обеспечении безопасности и порядка на местности.
Глава государства призвал местные власти и население сохранить достигнутое и уделять больше внимания партийному строительству и исправлению, построить культурную жизнь, обеспечить порядок и безопастность, особено в приграничном районе.
Во время визита, президент Во Ван Тхыонг посетил и вручил подарки главе Китайской ассоциации взаимопомощи в городе Чаудок Чан Чонг Хиеу, а также нескольким бенефициарам в Анжанге.