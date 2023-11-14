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Президент отправляется на Неделю лидеров экономик АТЭС, двусторонние мероприятия в США

Президент Вьетнама Во Ван Тхыонг, его супруга и высокопоставленная делегация Вьетнама покинули Ханой 14 ноября, чтобы принять участие в Неделе лидеров экономик АТЭС 2023 года и двусторонних мероприятиях в США с 14 по 17 ноября по приглашению президента США Джо Байдена.
Президента Во Ван Тхыонга и его супругу сопровождают заведующий Канцелярией президента Ле Кхань Кхай, министр иностранных дел Буй Тхань Шон, министр промышленности и торговли Нгуен Хонг Зиен, министр финансов Хо Дык Фок, председатель Комитета Национального собрания по культуре и образованию Нгуен Дак Винь и другие.

Азиатско-Тихоокеанский регион и форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) являются важными приоритетами внешней политики Вьетнама, которая направлена на развитие многосторонней дипломатии, содействие защите и продвижению интересов безопасности и развития и повышение позиций страны.

С момента вступления Вьетнама в АТЭС 25 лет назад он продолжает вносить позитивный и активный вклад в работу форума, предлагая многочисленные инициативы и проекты сотрудничества, которые высоко оцениваются другими членами АТЭС, способствуя укреплению мира, стабильности, сотрудничества и экономических связей в регионе, а также сохранению роли АТЭС как ведущего механизма экономических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В то же время вьетнамско-американские отношения в последнее время активно развиваются, и в сентябре 2023 г. по приглашению генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга состоялся государственный визит президента США Джо Байдена во Вьетнам, который ознаменовал установление всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Стороны подписали множество соглашений о сотрудничестве в области экономики, науки и технологий, образования и подготовки кадров, а также в гуманитарной сфере, включая коммерческие контракты на общую сумму более 10 млрд. долл. США.

Учитывая особое значение Недели лидеров экономик АТЭС в этом году и в контексте растущих отношений между Вьетнамом и США, поездка президента Во Ван Тхыонга в целях участия в мероприятии и его двусторонняя деятельность имеют важное значение как на многостороннем, так и на двустороннем уровне, способствуя поддержанию и укреплению внешних связей во имя мира, стабильности и благоприятных условий для развития страны.

Тема АТЭС этого года - «Создание самодостаточного и устойчивого будущего для всех». Уделяя особое внимание связности, инновациям и инклюзивности, лидеры АТЭС рассмотрят многие вопросы, волнующие мировую экономику, включая поддержание устойчивых цепочек поставок, цифровую трансформацию, цифровую торговлю, энергетический переход, борьбу с изменением климата и зеленую экономику.

Одна из целей АТЭС-2023 - отметить 30 лет с момента проведения в США первой встречи лидеров экономик АТЭС. То, что США в третий раз принимают у себя эту встречу, свидетельствует об их приверженности региональному экономическому развитию, а также о чувстве ответственности перед глобальной экономикой.

ИЖВ/ВИА

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