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НОВОСТИ

Президент ознакомился с усилиями Дананга по преодолению последствий шторма и наводнения

Президент государства Нгуен Суан Фук высоко поблагодарил политическую систему, партийный комитет, администрацию, население и вооруженные силы в центральном городе Дананг за всемерные усилия по преодолению последствий недавнего урагана и наводнения.
  Президент государства Нгуен Суан Фук инспектирует усилия города Дананг по преодолению последствий урагана и наводнения. Фото: ВИА  
Президент государства Нгуен Суан Фук высоко поблагодарил политическую систему, партийный комитет, администрацию, население и вооруженные силы в центральном городе Дананг за всемерные усилия по преодолению последствий недавнего урагана и наводнения.

Согласно отчету города, ливни обрушились на Дананг с 13 по 15 октября из-за воздействия тропической депрессии, при этом в нескольких районах выпало рекордное количество осадков. Было затоплено около 70.000 домов.

По состоянию на 14:00 18 октября наводнение унесло жизни 4 человек, 1 дом полностью рухнул из-за оползня, а еще 28 получили серьезные повреждения. Около 74,22 га овощей оказались под водой, а около 60.000 голов крупного рогатого скота и птицы были смыты или погибли. Ущерб также нанесен 14 школам.

Первоначальный ущерб оценивался в более чем 1,48 трлн. донгов (60,8 млн. долл. США).

На рабочем совещании с муниципальными властями 19 октября президент государства Фук заявил, что главным приоритетом должно быть оказание помощи жителям как можно скорее вернуться к нормальной жизни и восстановление ключевой инфраструктуры, особенно транспорта, ирригации, здравоохранения и образования.

Запрашивая решения для борьбы с оползнем на кладбище Хоа Сон, он также поручил распределять предметы помощи открыто, прозрачно и справедливо.

По его словам, поскольку стихийные бедствия остаются неопределенными, прогнозирование должно быть улучшено, а планирование систем водоснабжения и дренажа должно смягчить потенциальный ущерб.

Президент также поручил правительству рассмотреть предложенные городскими властями проекты противодействия стихийным бедствиям.

По этому случаю президент государства Фук и заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань вручили подарки пострадавшим от урагана в городе.

ВИА

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