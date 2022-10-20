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Президент ознакомился с усилиями Дананга по преодолению последствий шторма и наводнения
Согласно отчету города, ливни обрушились на Дананг с 13 по 15 октября из-за воздействия тропической депрессии, при этом в нескольких районах выпало рекордное количество осадков. Было затоплено около 70.000 домов.
По состоянию на 14:00 18 октября наводнение унесло жизни 4 человек, 1 дом полностью рухнул из-за оползня, а еще 28 получили серьезные повреждения. Около 74,22 га овощей оказались под водой, а около 60.000 голов крупного рогатого скота и птицы были смыты или погибли. Ущерб также нанесен 14 школам.
Первоначальный ущерб оценивался в более чем 1,48 трлн. донгов (60,8 млн. долл. США).
На рабочем совещании с муниципальными властями 19 октября президент государства Фук заявил, что главным приоритетом должно быть оказание помощи жителям как можно скорее вернуться к нормальной жизни и восстановление ключевой инфраструктуры, особенно транспорта, ирригации, здравоохранения и образования.
Запрашивая решения для борьбы с оползнем на кладбище Хоа Сон, он также поручил распределять предметы помощи открыто, прозрачно и справедливо.
По его словам, поскольку стихийные бедствия остаются неопределенными, прогнозирование должно быть улучшено, а планирование систем водоснабжения и дренажа должно смягчить потенциальный ущерб.
Президент также поручил правительству рассмотреть предложенные городскими властями проекты противодействия стихийным бедствиям.
По этому случаю президент государства Фук и заместитель премьер-министра Ле Ван Тхань вручили подарки пострадавшим от урагана в городе.