Президент Нгуен Суан Фук совершил рабочий визит в провинцию Дьенбьен

Президент Нгуен Суан Фук выступает на встрече. Фото: VNA

На церемонии также присутствовали бывший Президент Чыонг Тан Шанг, Министр обороны Фан Ван Жанг, Секретарь Партийного комитета Ханоя Динь Тиен Зунг.

Выступая на церемонии, Президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что строительство храма павших бойцов на театре военных действий Дьенбьенфу имеет большое значение, является выражением огромной благодарности павшим бойцам, пожертвовавшим своей жизнью ради страны.

Во второй половине того же дня Президент Нгуен Суан Фук провел рабочую встречу с Постоянным бюро Парткома провинции Дьенбьен.

Выступая на встрече, Президент Нгуен Суан Фук подчеркнул, что провинция занимает особенно важное стратегическое положение с точки зрения экономики, общества, обороны и безопасности, экологической среды и международных отношений. Он потребовал, чтобы провинция Дьенбьен изучила и предложила механизм экономических связей, содействовала социально-экономическому развитию приграничных провинций, сосредоточила ресурсы на экономическом развитии на основе 3 столпов экономики, включая туризм, сельское хозяйство и перерабатывающую промышленность. Также необходимо рассматривать сокращение бедности как главную политическую задачу парткома и правительства провинции.

Ранее, в первой половине дня 18 мая, Президент Нгуен Суан Фук, руководители Партии и Государства зажгли благовония и возложили цветы в память о павших бойцах на Национальном кладбище павших бойцов А1, посетили Музей «Историческая победа под Дьенбьенфу», вручили подарки ветеранам Дьенбьен, приняли участие в церемонии развертывания кампании посадки деревьев в отклик на проект «Посадка 1 миллиарда деревьев в 2021-2025 гг.» в тесной увязке с выращиванием стратегических промышленных растений в провинции Дьенбьен.



