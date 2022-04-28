Президент Нгуен Суан Фук проводил первый инженерный отряд в миротворческую миссию ООН

Президент Нгуен Суан Фук разговоривает с миротворцами перед отправлением на миссию. Фото: ВИА

Утром 27 апреля в Ханое президент страны Нгуен Суан Фук принял участие в церемонии провода 1-го инженерного отряда и 4-го полевого госпиталя 2-го уровня, приступающих к миротворческой миссии ООН в Абьее и Южном Судане. Это первый инженерный отряд Вьетнама в миротворческих операциях ООН, а также самое крупное развертывание сил страны для участия в миротворческих операциях ООН с момента присоединения в июне 2014 года.

Выступая на церемонии, от имени руководителей Партии, государства и центральной военной комиссии, президент Нгуен Суан Фук тепло похвалил и высоко оценил служение вьетнамских солдат в «голубых беретах», особенно офицеров и солдат полевого госпиталя 2 уровня. Нгуен Суан Фук предложил, чтобы вьетнамские миротворческие силы Вьетнама тщательно понимали и строго следовали внешней политике Партии и государства в соответствии с национальными интересами и международными правами, Уставу ООН, распространяли благородные миролюбящее качество народа, всегда борющегося за мир.

За 8 лет, к настоящему времени Вьетнам направил 76 офицеров и 189 военнослужащих в состав полевого госпиталя 2-го уровня в рамках миротворческих операций ООН в Южном Судане, Центральноафриканской Республике и ЮНИСФА, 189 медицинских медиков в состав полевого госпиталя 2-го уровня в Южном Судане.

По словам генерал-майора Хоанг Ким Фунга, директора Департамента операций по поддержанию мира во Вьетнаме, в ходе проверки ООН оценила вьетнамскую инженерную группу как наиболее типичную среди 15 инженерных групп, желающих разместиться в ЮНИСФА.

