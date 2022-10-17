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Президент Нгуен Суан Фук провел церемонию встречу и переговоры на государственном уровне с президентом Сингапура
Нгуен Суан Фук тепло приветствовал визит Халима Якоб, подчеркнув, что первый за 10 лет визит главы государства Сингапура во Вьетнам является важным событием, призванным активно способствовать развитию сотрудничества между двумя странами. Президент Вьетнама также высоко оценил внутренние и внешние достижения Сингапура, пожелав Сингапуру скорейшего достижения цели «Зеленого плана 2030», успешного построения устойчивого островного государства с зеленой и современной экономикой.
Со своей стороны Халима Якоб выразила удовольствие впервые посетить Вьетнам в качестве президента Сингапура, поздравила Вьетнам с важными достижениями в предотвращении и борьбе с эпидемией COVID-19, восстановлении и социально-экономическом развитии, подтверждая, что Вьетнам является ведущим важным партнером Сингапура в регионе и Сингапур ценит и желает дальнейшего развития стратегического партнерства с Вьетнамом.
Лидеры двух стран выразили удовлетворение сильным и динамичным развитием двусторонних отношений, особенно в сфере экономики. Несмотря на эпидемию COVID-19, двусторонний товарооборот сильно вырос, достигнув 8,3 млрд долларов США в 2021 году, увеличившись на 23%, а 9-месячный в 2022 году достиг почти 7 миллиардов долларов США, увеличившись на 16%. Сингапур продолжает оставаться крупнейшим инвестором в АСЕАН, занимая 2-е место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам, реализуя 3.003 проекта с общим уставным капиталом более 70 миллиардов долларов США. Индустриальные парки VSIP эффективно работают и являются символом успешного сотрудничества двух стран. Позитивно развивается сотрудничество в сферах обороны-безопасности, культуры, образования, межличностных обменов и т.д.
Обсуждая направление большого сотрудничества в ближайшее время, обе стороны договорились продолжать увеличивать обмен делегациями высокого уровня, постоянно расширять столп экономического сотрудничества, содействовать сотрудничеству в области обороны и безопасности.
Президент Вьетнама предложил Сингапуру способствовать дальнейшему открытию рынка для вьетнамских товаров, таких как сельскохозяйственная и водная, текстильная продукция, переработанные пищевые продукты и т. д., помочь Вьетнаму иметь доступ на рынок Сингапура, более активно участвовать в глобальной цепочке поставок. Президент Сингапура поддержала предложения Президента Вьетнама, сделанные во время его государственного визита в Сингапур в феврале 2022 года, тем самым эффективно скоординировав реализацию 7 направлений Вьетнамско-сингапурского соглашения об экономической связности и расширив сотрудничество в области инноваций, цифровой экономики, цифровой трансформации..., в направлении соединения двух экономик на цифровой платформ, развития зон VSIP в направлении зеленых и высокотехнологичных индустриальных парков, вносящих положительный вклад в двусторонние отношения двух стран.
В связи с этим обе стороны договорились в ближайшем будущем изучить и построить «Партнерство Вьетнам-Сингапур в области цифровой экономики и зеленой экономики».
Обсуждая региональную и международную ситуацию, два лидера подтвердили последовательную позицию АСЕАН по Восточному морю и важность поддержания мира, безопасности, стабильности, безопасности и свободы судоходства и пролета, мирного урегулирования споров в соответствии с международным правом, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций по морскому праву (ЮНКЛОС) 1982 года.
После переговоров главы двух государств стали свидетелями церемонии подписания ряда документов о сотрудничестве, в том числе: Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области энергетики, Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в рамках статьи 6 Парижского соглашения и Меморандум о взаимопонимании по вопросам кибербезопасности, предотвращения киберпреступности, защиты персональных данных и Меморандум о взаимопонимании по техническому сотрудничеству и профессиональной подготовке; Решения об утверждении инвестиционной политики проекта строительства инфраструктуры и торговли индустриального парка Виньтхань (этап 1), г. Кантхо.