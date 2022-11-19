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Президент Нгуен Суан Фук провел ряд двусторонних встреч на полях АТЭС 2022
Президент Маркос подтвердил, что Филиппины всегда придают большое значение стратегическому партнерству с Вьетнамом, исходя из того факта, что Вьетнам является и соседом, и братом, и партнером. Говоря о недавней региональной и международной ситуации, два лидера подтвердили свою решимость продолжать тесное сотрудничество для укрепления солидарности и сохранения центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в общих вопросах безопасности, включая Восточное море, способствовать усилиям по созданию атмосферы мира, безопасности и развития в регионе и во всем мире.
* На встрече с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном стороны подтвердили, что будут координировать свои действия для организации практических мероприятий по празднованию 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства в 2023 году.
Президент Вьетнама подчеркнул, что успех Вьетнамско-Сингапурских индустриальных парков (ВСИП) является образцом эффективного и взаимовыгодного инвестирования для иностранных инвесторов, которые заинтересованы и хотят вести бизнес во Вьетнаме. Президент Нгуен Суан Фук пригласил премьер-министра Ли Сянь Луна посетить Вьетнам с официальным визитом для обсуждения мер по углублению, эффективности и содержанию стратегического партнерства.
* На встрече с премьер-министром Кореи Хан Дак Су лидеры двух стран подтвердили важность стратегического партнерства между Вьетнамом и Республикой Корея, в котором Вьетнам считает Корею одним из важнейших партнеров, а Корея продолжает рассматривать Вьетнам как ключевой партнер в регионе.
Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил активное развитие отношений сотрудничества между двумя странами за последнее время, особенно в области политики, дипломатии, обороны, безопасности и обмена между людьми.
Премьер-министр Хан Дак Су подтвердил, что продолжит тесное сотрудничество с Вьетнамом по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, готов к тесному сотрудничеству, чтобы Вьетнам мог выполнять свою роль координатора отношений между АСЕАН и Кореей на период 2022-2024 гг.
* На встрече с президентом Чили Габриэлем Бориком Фонтом президент Нгуен Суан Фук подтвердил, что Вьетнам полон решимости сделать отношения между Вьетнамом и Чили более глубокими, практичными и эффективными, особенно с учетом того, что Чили и Вьетнам являются ведущими партнерами друг друга в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. Президент Нгуен Суан Фук пригласил президента Габриэля Борика Фонта посетить Вьетнам в ближайшее время и предложил двум странам работать вместе для развития сотрудничества между АСЕАН и Тихоокеанским альянсом (ПА), а также сотрудничать на других многосторонних форумах.
* Ранее, вечером 17 ноября, на встрече с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе президент Нгуен Суан Фук поздравил лейбористское правительство Австралии с достижениями после недавних федеральных парламентских выборов, особенно в областях экономики, социального обеспечения, реагирования на изменение климата...
Президент также высоко оценил решение правительства Австралии увеличить официальную помощь в целях развития (ОПР) Вьетнаму на 18% до 92,8 млн австралийских долларов (что эквивалентно 61,9 млн долларов) в 2022–2023 финансовом году, отметив, что это ценная и своевременная поддержка Вьетнама со стороны Австралии, кроме осуществляемой поставки Вьетнаму более 26,4 млн доз вакцины против COVID-19.
Энтони Альбанезе поздравил Вьетнам с выбором в Совет ООН по правам человека на срок 2023–2025 годов и выразил уверенность в том, что, имея опыт участия в прежнем Совете, Вьетнам будет продолжать вносить свой вклад в работу в этот механизм.
* На встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном лидеры двух стран подтвердили важность вьетнамско-французского стратегического партнерства и желали дальнейшего продвижения отношения двух стран в глубину и практичность.
Президент Франции подтвердил, что придает большое значение роли и положению Вьетнама в Юго-Восточной Азии и АСЕАН, в то же время он пожелал, чтобы в 2023 году, по случаю 50-летия установления дипломатических отношений и 10-летия стратегического партнерства, две страны способствовали более тесному и всестороннему сотрудничеству в различных областях, особенно в зеленой энергии, сельском хозяйстве и обороне, а также на многосторонних форумах, таких как ООН, АТЭС, Азиатско-европейское совещание (АСЕМ), Франкофония.
По этому случаю президент Нгуен Суан Фук почтительно пригласил президента Франции посетить Вьетнам в ближайшее время.
* На встрече с премьер-министром Канады Джастином Трюдо лидеры двух стран выразили удовлетворение все более активным развитием всестороннего партнерства между Вьетнамом и Канадой. К 50-летию установления дипломатических отношений между двумя странами в 2023 году стороны договорились содействовать визитам на всех уровнях. Помимо сотрудничества в сфере экономики-торговли-инвестиций и образования-обучения, два лидера договорились развивать сотрудничество в таких областях, как борьба с изменением климата, поощрение гендерного равенства, решение глобальных проблем, таких как продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, кибербезопасность...
По этому случаю премьер-министр Джастин Трюдо сердечно пригласил президента Нгуен Суан Фука посетить Канаду в 2023 году.
* На встрече с вице-президентом Перу Диной Эрсилией Болуарте Зегаррой президент Нгуен Суан Фук приветствовал ратификацию НС Перу CPTPP, что создало благоприятную правовую базу для увеличения двустороннего товарооборота в ближайшие годы.
Вице-президент Перу пригласил президента Нгуен Суан Фука посетить Перу и принять участие в саммите АТЭС в 2024 году, заявив, что Перу особенно высоко оценивает эффективность инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Он выразил надежду, что две страны будут эффективно использовать такие механизмы, как АТЭС, CPTPP, АСЕАН и Тихоокеанский альянс, чтобы вывести отношения двух стран на новый уровень.