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Президент Нгуен Суан Фук провел рабочее заседание с редколлегией по Проекту о верховенстве Права

2 апреля в Президентской резиденции Президент Нгуен Суан Фук, глава Руководящего комитета по разработке Проекта «Стратегия построения и совершенствования социалистического правового государства во Вьетнаме к 2030 году с ориентацией до 2045 года», провел рабочее заседание с членами редколлегии Проекта, экспертами и учеными о консолидированном отчете.
  Общий вид заседания. Фото: VNA  

Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил работу редколлегии, которая на прошлой неделе обработала тысячи документов, чтобы подготовить отчет для Постоянного бюро руководящего комитета, чтобы представить экспертам и ученым. Президент подчеркнул, что это важнейший этап процесса разработки Проекта, поэтому, исходя из замечаний сегодняшнего заседания, редколлегия должна приложить больше усилий для написания первого чернового варианта Проекта.

Глава Государства неоднократно повторял требования о том, что содержание Проекта должно соответствовать текущей ситуации, быть принятым Партией и признанным миром, одновременно Проект должен быть простым в применении.

Нянзан/ВИА

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