Президент Нгуен Суан Фук провел рабочее заседание с редколлегией по Проекту о верховенстве Права

Общий вид заседания. Фото: VNA

Президент Нгуен Суан Фук высоко оценил работу редколлегии, которая на прошлой неделе обработала тысячи документов, чтобы подготовить отчет для Постоянного бюро руководящего комитета, чтобы представить экспертам и ученым. Президент подчеркнул, что это важнейший этап процесса разработки Проекта, поэтому, исходя из замечаний сегодняшнего заседания, редколлегия должна приложить больше усилий для написания первого чернового варианта Проекта.

Глава Государства неоднократно повторял требования о том, что содержание Проекта должно соответствовать текущей ситуации, быть принятым Партией и признанным миром, одновременно Проект должен быть простым в применении.