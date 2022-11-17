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Президент Нгуен Суан Фук провел переговоры с премьер-министром Таиланда Праютом Чан-Очой
На переговорах премьер-министр Прают Чан-Оча выразил свою радость в связи со встречей президента Нгуен Суан Фука и высокопоставленной делегации Вьетнама, находящихся в Таиланде с официальным визитом, подчеркнув важную значимость первого визита высокопоставленного вьетнамского лидера в Таиланд после пандемии COVID-19 и накануне празднования 10-летия установления Стратегического партнерства между Вьетнамом-Таиландом (2013 г. -2023 г.); что создаст новый импульс для сотрудничества двух стран, совместном восстановлении и устойчивом развитии. Премьер-министр Таиланда поздравил Вьетнам с достижениями в области социально-экономического развития и постпандемического восстановления; подчеркнув, что Вьетнам всегда является важным партнером Таиланда в регионе.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук поблагодарил тайскую сторону за приветствие делегации с большим уважением, заботой и дружбой; выразил свое впечатление о сильном развитии Таиланда за последние 5 лет после его официального визита в Таиланд в 2017 году в качестве премьер-министра. Он поздравил Таиланд с динамичным и уверенным восстановлением и развитием после COVID-19; считая, что Таиланд успешно реализует Национальную стратегию развития на 2018-2037 гг., вскоре достигнет цели стать развитой страной. Президент Вьетнама подтвердил, что Вьетнам всегда придает большое значение расширению стратегического партнерства с Таиландом. Он высоко оценил роль Таиланда в качестве председателя АТЭС 2022 года и подтвердил, что Вьетнам сделает все возможное, чтобы способствовать успеху предстоящего саммита АТЭС.
Лидеры двух стран высоко оценили сильное и динамичное развитие двусторонних отношений за последнее время во всех областях. Экономическое сотрудничество продолжает оставаться ярким пятном. В 2021 году Таиланд является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с товарооборотом в 19 млрд. долл. США, что на 18% больше, чем в 2020 году. За первые 10 месяцев 2022 года товарооборот достиг 17,8 млрд. долл. США, что на 16,9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Таиланд занимает 9-е место из 139 стран и территорий, инвестирующих во Вьетнам с 670 проектами, общий зарегистрированный капитал которых составляет 13 млрд. долл. США. Постоянно расширяется и развивается сотрудничество в области обороны, безопасности, культуры, образования, народной дипломатии и сотрудничества между населенными пунктами двух стран. Сразу после пандемии туризм двух стран быстро процветал: за первые 6 месяцев 2022 года Вьетнам принял 40.000 тайских туристов, а Таиланд принял 130.000 вьетнамских туристов. В настоящее время 18 провинций и городов Вьетнама подписали соглашения о сотрудничестве и побратимстве с тайскими населенными пунктами. Вьетнамская община в Таиланде насчитывает около 100.000 человек, хорошо интегрирующихся в принимающую страну и всегда стремится к Родине. Во время пандемии COVID-19 две страны активно поддерживали друг друга; Вьетнам передал Таиланду медикаменты на сумму 50.000 долл. США, а Таиланд передал Вьетнаму 300.000 доз вакцины.
Обсудив направления по поднятию уровня расширения стратегического партнерства, стороны договорились содействовать обмену делегациями на всех уровнях; эффективно поддерживать механизмы двустороннего сотрудничества, особенно механизм совместных заседаний Кабинета министров под сопредседательством премьер-министров двух стран; эффективно координировать реализацию Программы действий по реализации Расширенного стратегического партнерства на период 2022-2027 гг., подписанной в ходе этого визита. Обе стороны обязались стремиться к тому, чтобы двусторонний товарооборот в ближайшее время достиг цели в 25-30 млрд. долл. США в более сбалансированном направлении; укреплять связь между областями; высоко оценили центральные банки двух стран в успешной реализации проекта по подключению двусторонних розничных платежей с использованием QR-кодов, содействуя торговле, инвестициям и туризму между двумя странами. Стороны также договорились поощрять предприятия двух стран инвестировать друг в друга; соответственно, Вьетнам поощряет тайские предприятия инвестировать в области экологически чистой энергии, автомобилей, пищевых продуктов, текстиля, электронных материалов, химикатов и инфраструктуры промышленных парков.
Президент Нгуен Суан Фук предложил Таиланду ограничить применение торговых средств правовой защиты и создать благоприятные условия для доступа вьетнамской сельскохозяйственной продукции на тайский рынок; поощрять тайские предприятия к расширению инвестиций в бизнес во Вьетнаме, особенно в новых областях, таких как высокие технологии, цифровая экономика, электронная коммерция, экологически чистая энергия, инфраструктура...; поощрять обе стороны использовать местную валюту в двусторонних платежах...
Обсуждая региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес, два лидера подтвердили, что будут работать вместе, чтобы продвигать единую и самоусиленную АСЕАН и продвигать ее центральную роль; создание взаимосвязанного, мирного и процветающего субрегиона Меконга; поддержание общей позиции АСЕАН по Восточному морю, тем самым подчеркивая важность поддержания мира, стабильности, безопасности, свободы судоходства и авиации над Восточным морем на основе уважения к международному праву, включая Конвенцию Организации Объединенных Наций 1982 г. по морскому праву (ЮНКЛОС).
По окончании переговоров президент Нгуен Суан Фук и премьер-министр Прают Чан-Оча стали свидетелями церемонии подписания 5 документов о сотрудничестве, включая Программу действий по реализации Расширенного стратегического партнерства на период 2022-2027 гг.; Соглашение о взаимной правовой помощи по гражданским делам; Меморандум о взаимопонимании, устанавливающий отношения сотрудничества и дружбы между городом Дананг и провинцией Кхонкэн, Таиланд; Меморандум о взаимопонимании между Торгово-промышленной палатой Вьетнама и Торговой комиссией Таиланда; Соглашение о развитии двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества между Акционерным коммерческим банком внешней торговли Вьетнама и Экспортно-импортным банком Таиланда.