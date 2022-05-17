Президент Нгуен Суан Фук провел переговоры с президентом Греции

Президент Нгуен Суан Фук и президент Греции Катерина Сакелларопулу. Фото: Тхонг Нят/ВИА

В ходе встречи 16 мая президент Нгуен Суан Фук приветствовал и высоко оценил официальный визит во Вьетнам президента Греции, считая, что этот визит будет способствовать углублению отношений дружбы и плодотворного сотрудничества между двумя странами.

Катерина Сакелларопулу высоко оценила важные достижения Вьетнама в прошлой борьбе за независимость, а также сегодняшнее социально-экономическое развитие. Президент Греции подтвердила, что Греция придает большое значение все более важной роли Вьетнама в регионе и мире и желает укреплять сотрудничество с Вьетнамом во всех областях.

Говоря о двусторонних отношениях, обе стороны были рады видеть, что сотрудничество между двумя странами значительно продвинулось вперед после визита в Грецию президента Нгуен Минь Чиета и визита во Вьетнам президента Греции Каролоса Папулиаса в 2008 году, а также визитов министра иностранных дел Греции Никоса Козиаса во Вьетнам (2017 г.), заместителя премьер-министра, министра иностранных дел Фам Бинь Миня (2018 г.) и вице-президента Во Тхи Ан Суан в Грецию (ноябрь 2021 г.).

Оба лидера были рады видеть, что, несмотря на воздействие эпидемии COVID-19, двусторонняя торговля между Вьетнамом и Грецией достигла роста, достигнув 447 миллионов долларов в 2021 году, что на 33% больше, чем в 2020 г., и вдвое больше торговли Вьетнама и Европейского Союза (ЕС).

Президент Нгуен Суан Фук и президент Катерина Сакелларопулу договорились приложить совместные усилия для развития взаимновыгодных экономических отношений, и содействия переговорам по завершению правовой базы Соглашения об избежании двойного налогообложения и Соглашения о морском транспорте.

Катерина Сакелларопулу подтвердила, что Греция поддерживает Вьетнам в дальнейшем укреплении всестороннего партнерства и сотрудничества с ЕС, использовании потенциала Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) для значительного развития торговли между Вьетнамом и Грецией.

Со своей стороны Нгуен Суан Фук высоко оценил ратификацию Грецией соглашения о взаимной защите инвестиций между Вьетнамом и странами-членами ЕС (EVIPA), попросив Грецию поддержать и способствовать снятию желтой карточки с вьетнамских морепродуктов (ННН).

Лидеры двух стран обсудили международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес, в том числе поддержание мира, стабильности и обеспечение безопасности, охраны и свободы судоходства на основе соблюдения международного права и Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года (UNCLOS).

После переговоров лидеры двух стран провели совместную пресс-конференцию, чтобы объявить основные результаты переговоров, подчеркнув, что обе стороны договорились тесно сотрудничать, чтобы вывести вьетнамско-греческие отношения на новый уровень.



