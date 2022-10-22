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Президент Нгуен Суан Фук провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем
Это важный визит главы крупнейшей в мире многосторонней организации, демонстрирующий сильное послание о важности партнерства с Вьетнамом для ООН, подтверждающий, что Вьетнам является одним из незаменимых членов ООН, который вносил и будет вносить значимый вклад в общую работу Организации в решении глобальных проблем во имя мира и развития во всем мире.
Визит также состоялся в контексте того, что Вьетнам успешно выполнил роль непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2020–2021 годов, совсем недавно был избран членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг.
После 45 лет вступления в ООН, проводя независимую, самостоятельную и открытую внешнюю политику ради мира и развития, гармонично сочетая национальные интересы и международные обязательства, Вьетнам все больше заявляет о себе как об активном, ответственном и престижном члене ООН в частности и международного сообщества в целом, активно и эффективно участвуя в общемировой работе. Это способствовало созданию новой позиции Вьетнама.
Во время официального визита во Вьетнам, во второй половине дня 21 октября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложил венок и посетил Мавзолей Хо Ши Мина, посетил памятный комплекс президента Хо Ши Мина в Президентском дворце.
В рамках визита, согласно программе, кроме встреч с высшими руководителями Вьетнама Антониу Гутерриш и президентом Нгуен Суан Фук будут сопредседательствовать на праздновании 45-летия вступления Вьетнама в ООН и ряде других мероприятий.