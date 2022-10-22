Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Президент Нгуен Суан Фук провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем

Утром 21 октября в Ханой прибыл Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, начавший свой официальный визит во Вьетнам с 21 по 22 октября по приглашению президента Нгуен Суан Фука по случаю 45-летия членства ООН Вьетнама.
  Президент Нгуен Суан Фук провел переговоры с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Фото: ВИА  
Во второй половине 21 октября в Президентском дворце состоялась торжественная церемония официальной встречи Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша. Церемонию встречи провел президент штата Нгуен Суан Фук. После церемонии встречи стороны провели переговоры.

Это важный визит главы крупнейшей в мире многосторонней организации, демонстрирующий сильное послание о важности партнерства с Вьетнамом для ООН, подтверждающий, что Вьетнам является одним из незаменимых членов ООН, который вносил и будет вносить значимый вклад в общую работу Организации в решении глобальных проблем во имя мира и развития во всем мире.

Визит также состоялся в контексте того, что Вьетнам успешно выполнил роль непостоянного члена Совета Безопасности ООН на срок 2020–2021 годов, совсем недавно был избран членом Совета ООН по правам человека на срок 2023–2025 гг.

После 45 лет вступления в ООН, проводя независимую, самостоятельную и открытую внешнюю политику ради мира и развития, гармонично сочетая национальные интересы и международные обязательства, Вьетнам все больше заявляет о себе как об активном, ответственном и престижном члене ООН в частности и международного сообщества в целом, активно и эффективно участвуя в общемировой работе. Это способствовало созданию новой позиции Вьетнама.

Во время официального визита во Вьетнам, во второй половине дня 21 октября, Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш возложил венок и посетил Мавзолей Хо Ши Мина, посетил памятный комплекс президента Хо Ши Мина в Президентском дворце.

В рамках визита, согласно программе, кроме встреч с высшими руководителями Вьетнама Антониу Гутерриш и президентом Нгуен Суан Фук будут сопредседательствовать на праздновании 45-летия вступления Вьетнама в ООН и ряде других мероприятий.

ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Председатель Сената Камбоджи прибудет с официальным визитом во Вьетнам на следующей неделе

Председатель Сената Камбоджи прибудет с официальным визитом во Вьетнам на следующей неделе

Визит состоится по приглашению Председателя Национального Собрания Вьетнама Выонг Динь Хюэ, говорится в сообщении Комитета НС по внешним связям.
ПОДРОБНЕЕ

Top