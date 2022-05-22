Президент Нгуен Суан Фук присутствовал на церемонии чествования выдающихся ученых и технологов 2022 года

Президент Нгуен Суан Фук выступает на церемонии. Фото: VNA

На церемонии были отмечены 106 выдающихся ученых и технологов, которые являются интеллигентами, работающими в институтах, центрах, научно-исследовательских учреждениях, университетах, предприятиях, учреждениях отраслей, областей, местностей или в системе VUSTA от 10 лет и более, имеющими научную репутацию, внесшими практический и эффективный вклад в развитие отраслей, агентств и учреждений.

Выступая на церемонии, Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук сказал, что чествование выдающихся ученых и технологов свидетельствует о внимании и высокой оценке Партии и Государства в отношении лиц, содействовавших социально-экономическому развитию страны, в общем, и VUSTA, в частности. Глава Государства Вьетнама предложил партийным комитетам, органам власти всех уровней, министерствам и ведомствам уделять более внимание тому, чтобы VUSTA и ученые могли внести больший вклад в развитие каждой вьетнамской местности.

